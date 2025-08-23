Что сделать с лавандой в августе, чтобы она лучше цвела в следующем году: одна хитрость

Лаванда является одним из самых популярных садовых растений, и легко понять, почему. Яркий фиолетовый цвет и сладкий запах делают ее прекрасным дополнением к любому саду, также она очень популярна среди пчел и бабочек.

Если вы хотите убедиться, что ваша лаванда в следующем году будет цвести пышнее, то вам нужно приложить усилия сейчас. Блогер-садовница Anya the Garden Fairy на своей странице в Facebook призвала выполнить одно очень быстрое, но важное задание, связанное с лавандой.

Хотя это занимает всего несколько минут, это отличный способ обеспечить большие и густые цветы в следующем сезоне.

В это время года ваша лаванда уже должна была бы зацвести, поскольку большинство сортов достигают пика цветения в июне или июле, но некоторые могут продолжать цвести как минимум до августа. Чтобы в следующем году вы снова получили эти замечательные цветы, обрезка растения в этом месяце имеет решающее значение.

Как обрезать растения лаванды

Сейчас идеальное время, чтобы подрезать лаванду. Эксперты по дизайну садов говорят, что это время "самое важное", поскольку данная процедура улучшит ее внешний вид после цветения и будет контролировать рост.

Сначала осмотрите свое растение и определите, где заканчивается древесная основа и начинается новый побег. Цветы не вырастут на старых побегах, поэтому убедитесь, что вы всегда делаете срезы выше уровня молодых листьев.

Однако, если дело доходит до мертвых стеблей, обрежьте их до основания. Возьмите острые секаторы и срежьте растения по меньшей мере на одну треть длины каждого стебля, чтобы удалить любые длинные части, срезая примерно на пять сантиметров выше деревянистой части стеблей.

Вы можете удалять стебли по отдельности или по несколько за раз. Для более крупных растений лаванды может быть полезнее использовать ножницы для живой изгороди, поскольку они могут помочь вам быстрее сформировать растение.

К моменту завершения вам следует стремиться получить куполообразный курган, который все еще будет выглядеть естественно, но намного аккуратнее.

Лавандовым растениям нужно несколько недель, чтобы восстановиться после обрезки, поэтому лучше сделать это заблаговременно, если вы хотите избежать повреждения от заморозков.

