Что сделать, чтобы лаванда цвела годами снова и снова: правило 'восьмерки'

Чтобы лаванда радовала вас красивыми цветами из года в год, ее следует обрезать вовремя и правильно. Лучшее время для этого – как только цветы начнут увядать, что, в зависимости от сорта, может быть в любое время между серединой лета и концом августа.

Но не ждите, пока сформируются семенные головки или цветы станут коричневыми, советует эксперт Gardeners' World Монти Дон, пишет Express.

"Обрежьте растение сильно, чтобы оно было хорошей компактной формы, но обязательно оставьте несколько новых побегов на каждом стебле – лаванда часто не отрастает из голой древесины. Эти новые побеги быстро растут и образуют привлекательные и здоровые стебли, которые защитит растение зимой и станет основой для следующего года", - сказал он.

Критическая дата для этого – 8 августа, также известная как правило лаванды 8:8:8. Это правило предлагает обрезать лаванду до 8 дюймов (20,3 см) на 8-й день 8-го месяца.

Итак, заключает эксперт, лаванду нужно обрезать коротко и рано, чтобы стебли успели укрепиться до зимы, закладывая основу для густого, кустистого, обильного цветения в следующем году. Без строгой обрезки растения лаванды становятся слабыми, а их цветы не такими обильными.

