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Что приготовить из лаваша и сосисок для сытного перекуса: простой рецепт блюда за 10 минут
Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов, шаурмы, салатов и даже тортов. Еще из него получатся очень вкусные чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из лаваша, с сосисками и сыром.
Ингредиенты:
- 6 сосисок
- 2 листа лаваша
- 6 кусочков сыра
- 2 ст.л кетчупа
- 1 ст.л. американской горчицы
- 2 яйца
- копченая паприка
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок.
2. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.
3. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и погружаем в них рулетики.
4. Обжарьте до готовности.
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