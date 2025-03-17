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Что приготовить из лаваша и сосисок для сытного перекуса: простой рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,1 т.
Рецепт блюда

Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов, шаурмы, салатов и даже тортов. Еще из него получатся очень вкусные чипсы.

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Трубочки из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из лаваша, с сосисками и сыром.

Рецепт трубочек

Ингредиенты:

  • 6 сосисок
  • 2 листа лаваша
  • 6 кусочков сыра
  • 2 ст.л кетчупа
  • 1 ст.л. американской горчицы
  • 2 яйца
  • копченая паприка
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок.

Лаваш для блюда

2. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.

Приготовление блюда

3. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и погружаем в них рулетики.

Сколько жарить трубочки

4. Обжарьте до готовности.

Готовое блюдо

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