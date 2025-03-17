Что приготовить из лаваша и сосисок для сытного перекуса: простой рецепт блюда за 10 минут

Лаваш – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов, шаурмы, салатов и даже тортов. Еще из него получатся очень вкусные чипсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из лаваша, с сосисками и сыром.

Ингредиенты:

6 сосисок

2 листа лаваша

6 кусочков сыра

2 ст.л кетчупа

1 ст.л. американской горчицы

2 яйца

копченая паприка

соль, перец

Способ приготовления:

1. Лаваш делим на полоски под размер сосисок.

2. Каждую полоску смазываем соусом из кетчупа и горчицы, выкладываем сыр, сосиску и заворачиваем в плотный рулет.

3. К яйцам добавляем соль и специи, перемешиваем и погружаем в них рулетики.

4. Обжарьте до готовности.

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