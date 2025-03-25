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Что приготовить из лаваша и авокадо: рецепт блюда, которое можно есть на ночь

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
423
Рецепт блюда

Лаваш – очень простой и вкусный продукт, который может быть основой для пиццы без теста, а также запеканок и закусок. Еще из лаваша можно сделать вкусный торт и чипсы.

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Что приготовить из лаваша и авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" из лаваша, с авокадо и креветками.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Авокадо
  • Нори
  • Креветки
  • Огурец
  • Сушеные помидоры с чесноком и базиликом

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите авокадо, разомните, добавьте специи.

Лаваш с авокадо

2. Сверху выложите нори, креветки, огурец, специи.

Начинка для блюда

3. Сверните, разрежьте пополам и можно есть!

Готовое блюдо

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