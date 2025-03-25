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Что приготовить из лаваша и авокадо: рецепт блюда, которое можно есть на ночь
Лаваш – очень простой и вкусный продукт, который может быть основой для пиццы без теста, а также запеканок и закусок. Еще из лаваша можно сделать вкусный торт и чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" из лаваша, с авокадо и креветками.
Ингредиенты:
- Лаваш
- Авокадо
- Нори
- Креветки
- Огурец
- Сушеные помидоры с чесноком и базиликом
Способ приготовления:
1. На лаваш выложите авокадо, разомните, добавьте специи.
2. Сверху выложите нори, креветки, огурец, специи.
3. Сверните, разрежьте пополам и можно есть!
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