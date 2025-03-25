Что приготовить из лаваша и авокадо: рецепт блюда, которое можно есть на ночь

Лаваш – очень простой и вкусный продукт, который может быть основой для пиццы без теста, а также запеканок и закусок. Еще из лаваша можно сделать вкусный торт и чипсы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" из лаваша, с авокадо и креветками.

Ингредиенты:

Лаваш

Авокадо

Нори

Креветки

Огурец

Сушеные помидоры с чесноком и базиликом

Способ приготовления:

1. На лаваш выложите авокадо, разомните, добавьте специи.

2. Сверху выложите нори, креветки, огурец, специи.

3. Сверните, разрежьте пополам и можно есть!

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