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Что приготовить из лаваша для быстрого и сытного перекуса: простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт блюда

Лаваш – очень простой и универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из него можно сделать чипсы и основу для "Наполеона".

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Рулетики из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из лаваша, с начинкой из филе и сметаной.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Лаваш круглый – 10 шт ( или обычный нарезать)
  • Куриное филе или бедро – 400г
  • Лук – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Петрушка – 1-2 ст. л.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Панировочные сухари – 150 г
  • Сыр твердый или Моцарелла – 250 г
  • Масло – 30 мл

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать тонкими ломтиками. Лук полукольцами и жарьте все вместе 5-7 минут.

Лаваш для блюда

2. Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку и довести до вкуса. Все тщательно смешайте.

Приготовление трубочек

3. Выложить на лаваш, добавить натертый сыр и свернуть в ролл, заворачивая края.

Сколько запекать трубочки

4. Каждый лаваш окунуть во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпать натертым сыром. Выложить на противень и запекать при 200С 15 минут.

Готовая закуска

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