Что приготовить из лаваша для быстрого и сытного перекуса: простой рецепт

Лаваш – очень простой и универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из него можно сделать чипсы и основу для "Наполеона".

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из лаваша, с начинкой из филе и сметаной.

Ингредиенты:

Лаваш круглый – 10 шт ( или обычный нарезать)

Куриное филе или бедро – 400г

Лук – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Петрушка – 1-2 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Яйца – 2-3 шт.

Панировочные сухари – 150 г

Сыр твердый или Моцарелла – 250 г

Масло – 30 мл

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать тонкими ломтиками. Лук полукольцами и жарьте все вместе 5-7 минут.

2. Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку и довести до вкуса. Все тщательно смешайте.

3. Выложить на лаваш, добавить натертый сыр и свернуть в ролл, заворачивая края.

4. Каждый лаваш окунуть во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпать натертым сыром. Выложить на противень и запекать при 200С 15 минут.

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