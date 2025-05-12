Что приготовить из лаваша для быстрого и сытного перекуса: простой рецепт
Лаваш – очень простой и универсальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также пирогов, запеканок. Еще из него можно сделать чипсы и основу для "Наполеона".
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков из лаваша, с начинкой из филе и сметаной.
Ингредиенты:
- Лаваш круглый – 10 шт ( или обычный нарезать)
- Куриное филе или бедро – 400г
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Петрушка – 1-2 ст. л.
- Сметана – 1 ст. л.
- Яйца – 2-3 шт.
- Панировочные сухари – 150 г
- Сыр твердый или Моцарелла – 250 г
- Масло – 30 мл
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать тонкими ломтиками. Лук полукольцами и жарьте все вместе 5-7 минут.
2. Мясо с луком переложить в миску. Добавить сметану, измельченную петрушку и довести до вкуса. Все тщательно смешайте.
3. Выложить на лаваш, добавить натертый сыр и свернуть в ролл, заворачивая края.
4. Каждый лаваш окунуть во взбитые яйца и панировочные сухари. Сверху посыпать натертым сыром. Выложить на противень и запекать при 200С 15 минут.
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