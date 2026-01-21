Что предусматривает дата вашего рождения на 2026 год: прогноз по Таро Тота

Колода карт Таро Тота предлагает прогнозы на 2026 год по месяцу рождения, подчеркивая духовный и личностный рост.

Каждая лунная карта раскрывает уникальные темы, от интуиции и достатка до изменений и новых начинаний. Они могут раскрыть персонализированные советы относительно того, как ориентироваться в возможностях, вызовах и трансформационной энергии 2026 года, пишет OBOZ.UA.

Таро Тота (Thoth Tarot) – это насыщенная символами колода карт Таро, созданная известным британским оккультистом Алистером Кроули (Aleister Crowley) и проиллюстрированная художницей Леди Фридой Харрис (Lady Frieda Harris) между 1938 и 1943 годами. Она считается шедевром эзотерического искусства и является одним из самых популярных и влиятельных таро-деков в мире.

Январь: Верховная жрица

В этом году вас ждет совершенно новый уровень интуиции и высшей мудрости. Будучи вторым архетипом во всей колоде Таро, эта карта изображает андрогинную фигуру, которая сочетает инь, восприимчивые силы, с ян, ассертивными силами Вселенной. Вас приглашают следовать энергии всех будущих юношей и полных месяцев 2026 года, чтобы проявить свой духовный потенциал и дары. Независимо от того, вы Козерог или Водолей, балансировка вашей женской и мужской сторон проявляет ваши мечты на следующий год.

Февраль: Девятка пентаклей (Выгода)

Если вы рождены в феврале, достаток найдет вас в 2026 году! Эта карта является одним из самых сильных проявлений стихии земли, символизируя материальный успех и финансовое процветание. Поскольку этот расклад Таро согласуется с энергией романтической Венеры во внимательной Деве, он побуждает рожденных в феврале Водолеев и Рыб практиковать любовь к себе. Преданность — это ваш путь к привлечению богатства и настоящего состояния благополучия.

Март: Семерка Кубков (Разврат)

2026 год принесет излишества, которые могут вывести вас из равновесия, если вы не будете осторожны. Хотя у мартовских Рыб и Овнов может возникнуть соблазн окунуться в романтику иллюзий, важно будет держать ноги на земле. Это может быть особенно актуально в сфере отношений из-за согласования этой карты с романтической Венерой в трансформирующем Скорпионе, что предвещает эмоциональную глубину и интенсивность.

Апрель: Рыцарь Пентаклей (Принц Дисков)

В 2026 году дети-Овны и Тельцы будут сильными, практичными, трудолюбивыми и сосредоточенными на поставленной задаче. Поскольку эта карта связана с физическим планом, она говорит о вашем желании достичь конкретной, осязаемой цели. Важно учитывать, что ваш прогресс к этой цели не является быстрым — вместо этого вы применяете медленный, стабильный подход, который обеспечивает ваш долгосрочный успех.

Май: Туз пентаклей (Туз Дисков)

Следующий год обязательно принесет новые важные начинания, особенно для детей, рожденных в мае. Независимо от того, вы Телец или Близнецы, вы, вероятно, переживете новое начало, согласованное со стихией земли, которая связана с деньгами, достатком и финансовым успехом. Если вы ищете новые карьерные возможности, вы, вероятно, их найдете. Если вы уже довольны своей работой, ваша удача в 2026 году может проявиться в виде новых клиентов или успешного партнерства.

Июнь: Колесо Фортуны (Фортуна)

Если вы родились в июне, ваша история 2026 года окрашена темами кармы, судьбы и циклических изменений. Будучи картой, связанной с Юпитером, планетой удачи и достатка, она предвещает счастливые повороты событий для Близнецов и Раков, рожденных в июне. Чтобы воспользоваться возникающими возможностями, вам рекомендуется быть гибкими, особенно в моменты, полные неожиданных поворотов событий.

Июль: Двойка мечей (Мир)

Традиционно, Двойка Мечей считается несколько сложной картой, символизирующей нерешительность и трудный выбор. Однако в колоде Таро Тот она символизирует сакральную геометрию — голубую розу посередине мандалы — которая подслащивает баланс между двумя противоположными силами. Если вы Рак или Лев, рожденные в июле, вам придется сделать выбор относительно вопросов сердца, для чего вы руководствуетесь балансом своего сердца и разума.

Август: Дьявол

Если вы родились в августе, приготовьтесь к путешествию в глубины плотских желаний жизни. Дьявол, который согласуется с энергией Козерога, приглашает вас на исследование вашего "теневого "я" в следующем году. Как августовский Лев или Дева, вы можете чувствовать себя плененными в иллюзиях удовольствия, влюбленности и материальной власти. Но когда вы почувствуете настоящий вкус энергетического рабства, вы обязательно узнаете о себе что-то, о чем раньше не знали.

Сентябрь: Дурак

Будущий год полон новых начинаний, и это особенно касается Дев и Весов, рожденных в сентябре. Дурак – это карта детского и слепого энтузиазма, говорит о том, что ваша душа готова отправиться в увлекательное путешествие, которое проведет вас через всевозможные испытания и духовные награды. То, что начинается в 2026 году в духе истинной невинности, заканчивается миром возможностей в последующие годы.

Октябрь: Королева жезлов

Как и месяц вашего рождения, 2026 год обещает быть годом, полным страсти и уверенности. Увлекательная Королева Жезлов появляется, чтобы добавить силы вашим эмоциям и настоящей страсти к любым проектам, которые вы начнете в следующем году. Независимо от того, вы харизматичные Весы, или могущественный Скорпион, рожденный в октябре, вы сможете использовать лидерские качества этой карты, чтобы материализовать все, что вы задумаете в следующем году.

Ноябрь: Иерофант

Если вы родились в одиннадцатом месяце года, вы отправляетесь в глубокое путешествие знаний. Иерофант появляется, чтобы научить вас о священной связи между вашим внутренним и внешним мирами. Ноябрьским Скорпионам и Стрельцам призваны пройти мостом между духовным руководством и практической мудростью с помощью проводника, наставника или духовного учителя. Хотя вам, возможно, придется упорно учиться и работать, знания, которые вы получите в 2026 году, останутся с вами навсегда.

Декабрь: Паж Кубков (Принцесса Кубков)

Если вы родились в декабре, впереди у вас год нежности, воображения и романтического видения. Паж Кубков, кажется, заземляет чувства предыдущих лет, привнося ощущение исцеления в ваш опыт. Независимо от того, вы авантюрный Стрелец или искусный Козерог, эта карта объединяет вас с творческими силами водной стихии, чтобы воплотить ваши самые искренние желания в жизнь.

