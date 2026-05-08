Что посадить возле клубники: 10 растений, которые улучшат урожай

Чтобы клубника лучше росла, обильнее плодоносила и меньше страдала от вредителей, рядом с ней стоит посадить правильных "соседей". Некоторые травы, овощи и цветы улучшают почву, привлекают опылителей, отпугивают насекомых и даже помогают сохранять влагу.

Такой метод называют совместимыми посадками, и для клубники он может быть особенно полезным. Эксперты рассказали, что стоит посадить возле клубники.

Шпинат

Шпинат хорошо подходит для посадки возле клубники, так как помогает подавлять сорняки и сохранять влагу в почве. Его листья частично прикрывают землю, поэтому она меньше пересыхает. Кроме того, шпинат может создавать легкую защиту для клубничных кустов в жаркие дни.

Эта культура хорошо растет на солнце или в легкой тени. Ей нужна рыхлая, дренированная почва без застоя воды.

Салат

Листовой салат также может стать хорошим соседом для клубники. Он работает как живая мульча: закрывает открытый грунт, сдерживает рост сорняков и помогает земле дольше оставаться влажной.

Укроп

Укроп полезен тем, что во время цветения привлекает опылителей и полезных насекомых. В частности, он может привлекать мух-дзюрчалок, личинки которых питаются тлей и другими мелкими вредителями.

Это особенно важно для клубники в период цветения и формирования ягод. Именно тогда растения могут привлекать трипсов и тлю, которые прячутся возле чашелистиков и семян.

Бархатцы

Бархатцы – одни из самых известных растений для совместных посадок. Их часто высаживают возле овощей и ягод, потому что они имеют сильный запах, который может отпугивать часть садовых вредителей.

Рядом с клубникой бархатцы помогают уменьшить риск появления тли, белокрылки и нематод. К тому же они ярко цветут и привлекают опылителей, что положительно влияет на урожай.

Базилик

Базилик – еще одно ароматное растение, которое можно посадить рядом с клубникой. Особенно хорошо подходят лимонный или коричный базилик. Их запах помогает отпугивать мух, комаров, белокрылку, тлю, трипсов и некоторых других вредителей.

Базилик любит солнце и хорошо дренированную почву. Его следует высаживать там, где он не будет затенять клубнику, но будет достаточно близко, чтобы работать как ароматная защита.

Тимьян

Тимьян полезен для клубники сразу по нескольким причинам. Его аромат может отпугивать вредителей, а цветы привлекают пчел и других опылителей. Также тимьян может привлекать полезных насекомых, личинки которых питаются тлей.

Это невысокое растение, поэтому оно не будет мешать клубничным кустам получать солнце. Тимьян хорошо чувствует себя на солнечных участках с легкой, дренированной почвой.

Белый клевер

Белый клевер можно использовать как почвопокровное растение между рядами клубники. Он помогает подавлять сорняки, прикрывает землю и может обогащать почву азотом.

Главное – не позволять клеверу слишком разрастаться, чтобы он не начал конкурировать с клубникой за влагу и питательные вещества. Его лучше контролировать регулярным подстриганием или высевать только в междурядьях.

Чеснок

Чеснок считается одним из самых полезных соседей для клубники. Из-за серосодержащих соединений он имеет сильный запах, который может отпугивать часть насекомых. Кроме того, аромат чеснока частично маскирует сладкий запах ягод, поэтому вредителям сложнее найти клубнику.

Его можно высаживать по краям грядки или между рядами, оставляя достаточно места для клубничных кустов. Чеснок любит солнечные участки и питательную, хорошо дренированную почву.

Ревень

Ревень хорошо сочетается с клубникой, так как эти культуры имеют схожие требования к условиям выращивания. Оба растения любят солнце, плодородную дренированную почву и могут хорошо расти на слегка кислой почве.

Такое соседство удобно еще и потому, что ревень и клубника активно развиваются весной и в начале лета. Однако ревеню нужно оставить достаточно пространства, ведь взрослые кусты могут быть большими.

Кинза

Кинзу можно высаживать между рядами клубники, особенно если речь идет о ремонтантных или нейтральнодневных сортах. Эти растения могут хорошо расти в подобных температурных условиях.

Кинза также привлекает полезных насекомых во время цветения. Лучше всего она чувствует себя на солнце, но в очень жарких регионах ей может понадобиться легкое притенение после обеда.

