Что посадить на осенней клумбе: растения с самыми красивыми цветами

Осенняя клумба не обязательно должна терять свои краски с окончанием лета. Насыщенные бордовые, золотистые, медные, оранжевые и фиолетовые оттенки могут украшать сад вплоть до наступления холодов.

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Эксперт по садоводству Линда Ватер из Southern Living Plants, руководитель направления по созданию среды обитания для местных растений Мэри Филлипс из National Wildlife Federation и эксперт по садоводству Ребекка Сирс из Ferry-Morse назвали растения, которые особенно эффектны осенью.

Барбарис

Этот декоративный куст растет преимущественно вверх, поэтому хорошо подходит для участков, где нужно добавить высоты, не занимая много места.

По словам Линды Ватер, весной его листья имеют коралловый оттенок, летом становятся зелеными, а осенью приобретают насыщенный рубиново-красный цвет. Особенно удачно барбарис сочетается с зелеными и желтовато-зелеными растениями. Ему подходит солнце или легкая тень и хорошо дренированная почва. После укоренения растение достаточно устойчиво к засухе.

Схизахириум

Эта декоративная трава интересна тем, что меняет окраску в течение сезона. Сначала ее листья имеют голубовато-зеленый оттенок, а с наступлением прохлады постепенно становятся темно-красными, медными и оранжевыми.

Мэри Филлипс отмечает, что растение придает саду структуру и динамику и сохраняет декоративность даже после завершения активного роста. Семена также привлекают некоторых птиц. Лучше всего растение чувствует себя на солнечном участке в хорошо дренированной почве.

Цинии

Цинии могут радовать яркими цветами с лета до начала осени. Для осенней клумбы особенно уместны будут сорта оранжевого, красного, бордового и золотистого цветов.

Ребекка Сирс называет цинии одним из своих любимых вариантов для сохранения насыщенных красок в саду в конце сезона. Кроме того, цветы привлекают опылителей. Цинниям нужно солнечное место и почва, в которой не застаивается вода. Поливать их следует у корня после того, как земля подсохнет.

Золотушник

Если хочется добавить клумбе яркого желтого цвета, можно обратить внимание на золотушник. Он цветет в конце лета и осенью, когда многие другие растения уже завершают сезон.

По словам Мэри Филлипс, золотые соцветия особенно удачно сочетаются с астрами. Контраст желтого и фиолетового создает выразительную осеннюю композицию, а цветы остаются источником нектара для опылителей. Растению нужны солнце и хорошо дренированная почва. Оно довольно хорошо переносит засуху.

Рудбекия

Рудбекию легко узнать по золотисто-желтым лепесткам и темно-коричневой серединке. Именно такая палитра хорошо сочетается с традиционными осенними цветами.

Ребекка Сирс отмечает, что высокие стебли и большое количество цветов позволяют одновременно придать клумбе и высоту, и цвет. Особенно эффектно рудбекии смотрятся при посадке большими группами. Они могут расти на солнце или в легкой тени и нуждаются в умеренном поливе.

Георгины

Георгины – одни из самых ярких цветов конца лета и осени. Среди сортов можно найти сливовые, бордовые, бронзовые, коралловые и медные оттенки. Их цветение начинается в конце лета и может продолжаться до первых настоящих осенних заморозков.

Георгины подойдут для клумб, садов на срез и выращивания в больших контейнерах. Они любят солнце, хорошо дренированную почву и регулярное увлажнение.

Айстры

Айстры – настоящая классика осеннего сада. В конце лета и осенью они могут цвести фиолетовыми, синими, розовыми и красноватыми цветами, добавляя красок тогда, когда многие летние растения уже отцвели.

Низкорослые сорта можно выращивать в вазонах на балконе, террасе или возле дома, а более высокие – высаживать непосредственно на клумбах. Астрам нужны солнечное место, хорошо дренированная почва и достаточное количество влаги.

Туя Fire Chief

Компактный сорт туи Fire Chief интересен тем, что меняет окраску в течение года. Как объясняет Линда Ватер, весной хвоя имеет ярко-золотистый цвет, летом переходит в теплые оранжевые тона, а осенью становится насыщенно-красной. Эта окраска может сохраняться и зимой.

Растение подходит для небольших садов, бордюров и контейнеров. Чем больше солнца оно получает, тем насыщеннее становится цвет.

Линдера бензойная

Этот листопадный кустарник может стать заметным акцентом в большом саду. Весной на нем появляются мелкие желтые цветы, а осенью листья приобретают ярко-желтый цвет.

По словам Мэри Филлипс, куст может служить источником пищи для бабочек, птиц и других животных. Линдера любит солнце, хорошо дренированную почву и достаточное количество влаги.

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