Видео дня
Что полезного приготовить из авокадо для завтрака и перекуса: самый простой рецепт
Авокадо – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, а также закусок. Еще из него можно делать вкусные и легкие десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из авокадо, с соком лимона и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- Вареные яйца – 2 шт.
- Авокадо – 1/2 шт.
- Лайм или лимон – сок из 1/2 плода
- Вода – 2-3 ст. л.
- Масло – 3-4 ст. л.
- Соль – по вкусу
- По желанию: чили, кинза
- Лимонный сок
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты переложите в блендер, перебейте до однородности.
2. Добавьте лимонный сок, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: