УкраїнськаУКР
русскийРУС

Что полезного приготовить из авокадо для завтрака и перекуса: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
501
Что полезного приготовить из авокадо для завтрака и перекуса: самый простой рецепт

Авокадо – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, а также закусок. Еще из него можно делать вкусные и легкие десерты. 

Видео дня
Что приготовить из авокадо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из авокадо, с соком лимона и вареными яйцами.

Рецепт майонеза

Ингредиенты:

  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Авокадо – 1/2 шт.
  • Лайм или лимон – сок из 1/2 плода
  • Вода – 2-3 ст. л.
  • Масло – 3-4 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • По желанию: чили, кинза
  • Лимонный сок

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты переложите в блендер, перебейте до однородности.

Ингредиенты для майонеза

2. Добавьте лимонный сок, перемешайте.

Готовый майонез

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: