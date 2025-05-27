Что полезного приготовить из авокадо для завтрака и перекуса: самый простой рецепт

Авокадо – очень вкусный и ценный продукт, который может быть основой для приготовления салатов, а также закусок. Еще из него можно делать вкусные и легкие десерты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего майонеза из авокадо, с соком лимона и вареными яйцами.

Ингредиенты:

Вареные яйца – 2 шт.

Авокадо – 1/2 шт.

Лайм или лимон – сок из 1/2 плода

Вода – 2-3 ст. л.

Масло – 3-4 ст. л.

Соль – по вкусу

По желанию: чили, кинза

Лимонный сок

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты переложите в блендер, перебейте до однородности.

2. Добавьте лимонный сок, перемешайте.

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