Что подсадить к помидорам в июле: урожай будет лучше

Чтобы защитить помидоры от вредителей и болезней, не обязательно обрабатывать их химикатами – очень полезными в этом случае могут оказаться другие растения, высаженные на грядке рядом. А подобрать подходящие культуры на самом деле не так уж и сложно.

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Совместное выращивание имеет несколько важных преимуществ. Прежде всего, оно помогает снизить количество вредителей. Еще одним плюсом совместного выращивания является большее разнообразие микроорганизмов в почве, что дает обоим растениям дополнительное питание и при этом защищает от патогенов. К тому же подсадить к овощам полезных соседей можно не в начале сезона, а даже в середине лета. Что принесет помидорам наибольшую пользу, разбиралось издание Deccoria.

Тимьян – идеальный сосед для помидоров

Рядом с помидорами можно посадить немало других растений, но одним из лучших вариантов является именно тимьян. Оба вида предъявляют схожие требования к месту выращивания. Стоит учесть, что существует несколько видов тимьяна. Не все они обладают одинаковыми свойствами, поэтому важно подобрать подходящий вид для конкретных условий выращивания.

В большинстве случаев тимьян предпочитает солнечные участки и хорошо себя чувствует даже на бедных почвах. Он демонстрирует высокую устойчивость к засухе и нападениям вредителей. Лучше всего он растет в хорошо проницаемом субстрате с дренажным слоем. Некоторые виды можно высаживать вдоль дорожек и по краям грядок, поскольку они достаточно устойчивы к вытаптыванию.

В свою очередь, помидоры считаются довольно прихотливыми растениями, которым требуется много питательных веществ и воды. Прежде всего им необходимо солнце, чтобы хорошо цвести и плодоносить. Они также нуждаются в постоянно слегка влажной почве. Тимьян не должен создавать для них серьезной конкуренции, поскольку у него более мелкая корневая система и он не забирает много ресурсов. В то же время его цветы привлекают насекомых-опылителей, которые заодно наведываются и к помидорам.

Кроме того, чабрец содержит ароматические эфирные масла, в частности тимол, который способен отпугивать некоторых вредителей. Это масло особенно эффективно против:

паутинных клещей,

тли,

блошек,

белокрылки.

Однако помните, что не стоит сажать тимьян слишком близко к помидорам. Лучше, чтобы его корни не росли непосредственно в той же зоне, что и корни овощей, главным образом из-за разных требований к влажности почвы. Хорошим решением будет посадить тимьян в горшок и поставить его рядом с грядкой томатов.

Что еще стоит посадить рядом с помидорами

Тимьян – не единственная ароматная трава, способная принести пользу помидорам – весьма эффективным будет также базилик. Исследование, опубликованное в 2022 году, показало, что совместное выращивание помидоров и базилика позволяет эффективнее использовать посевную площадь и повышает рентабельность производства. Наилучших результатов удалось достичь при поочередной посадке рядов помидоров и базилика.

Что касается других овощей, то стоит сделать ставку на луковые культуры, такие как чеснок и лук. Они выделяют сернистые соединения, которые могут сдерживать развитие некоторых грибковых заболеваний и отпугивать часть вредителей. Листовые и корнеплодные овощи, например, салат, шпинат, редис или морковь, имеют более мелкую корневую систему, поэтому не конкурируют с помидорами за воду и питательные вещества. А чернобрывцы и ноготки в любительском садоводстве считаются растениями, которые помогают уменьшить появление тли и нематод.

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