Что означают слова 'вірипати' и 'верчиком': объяснение диалектизмов

Лексическое богатство языка предопределяется не только словами, входящими в его литературную норму. Многие колоритные и яркие слова можно найти в диалектах и говорах – местных вариантах живого разговорного языка.

Украинский язык имеет три больших наречия: юго-западное, юго-восточное и северное и более десятка диалектов. Соответственно, местная лексика у нас очень богатая. Знакомить украинцев с некоторыми интересными диалектизмами решил "Проєкт Р.І.Д.". Например, его эксперты объяснили, что означают глагол "вірипати" и наречие "верчиком".

Вірипати

Это слово употребляется в гуцульском диалекте, который принадлежит юго-западному наречию, а точнее к галицко-буковинской группе говоров. Поскольку в Карпатских горах зимой холодно и сохранять тепло в доме очень важно, здесь возник глагол, которым описывают ситуацию, когда кто-то часто открывает двери и впускает в нагретый дом холод с улицы. Именно это и означает "вірипати". Ударение здесь падает на первый слог.

В речи можно также встретить вариант "вірипувати". Здесь ударение уже на втором слоге, объясняет "Толковый словарь-справочник гуцульских наречий".

Верчиком

Этот диалектизм происходит из Западного Полесья, а это северное наречие украинского языка. На этих землях существительным "верчик" называют что-то скрученное, завернутое, или же клок, пучок или сверток. Вероятно, эта лексема происходит из того же корня, из которого возникли глаголы "вертіти", "вертатися" и существительное "веретено".

Итак, наречие "верчиком" означает что-то заверченное таким образом, что и не развяжешь. К примеру, шнурки на обуви.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку интересных диалектизмов, в которую вошли слова "шваблики", "навпражки" и другие.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.