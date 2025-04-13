Что означает украинское слово 'прецінь': объяснение

Редкие слова способны сделать нашу речь колоритной, но при этом все участники дискуссии должны понимать их значение. Именно поэтому следует углублять свои знания украинского языка каждый день.

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Для этого OBOZ.UA продолжает свою серию материалов о редко используемых словах, которые обогатят ваш словарь и углубят понимание текстов. Сегодня поговорим о слове "прецінь".

Его языковеды относят к частицам и к неизменяемым словарным единицам. Вероятно, оно пришло к нам из польского или словацкого языка. А значит это слово то же, что и союзы "ведь", "но", "однако", "зато", "по крайней мере". Вот какие примеры его употребления можно найти в литературе:

Не можна сказати, щоби й вони його не любили!.. Прецінь Івась був їх дитина не менша других, прецінь ніколи їм не дігнав [допік] ні непослухом, ні прикрим словом. (И. Франко)

– Пощо ти вбив зайця? – гнівався Івоніка. – Ти ж знаєш прецінь, що вони тепер недобрі. Що тепер заборона! (О. Кобилянская)

– Бабо! – гукав було за звичкою старий. – Ну, яка я тобі баба? – гнівалася стара. – Прецінь у мене є людське ім'я, пане гімназіальний професор!.. (Ю. Яновский)

На Будзиновського не нарікаємо тому, що прецінь він з чогось жити мусить. (В. Стефаник)

Что касается ударения, то для слова "прецінь" действует двойная норма. Куда бы вы его не поставили – на первый или второй слог – вы точно не ошибетесь. Поэтому пользуйтесь этой частицей, если хотите сделать свой украинский более выразительным

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