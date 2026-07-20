Что означает номер вашего дома или квартиры: самые счастливые числа
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Помимо нумерологии имени и совместимости партнеров по дате рождения, существует также нумерология жилья. Эта система знаний позволяет определить, как проживание в доме или квартире под определенным номером может повлиять на жизнь человека.
Нумерология — это древнее учение, уходящее корнями в глубокое прошлое, когда древние цивилизации придавали числам особое значение. Духовный наставник Аманда Ригер Грин отмечает, что каждое число содержит определенные характеристики жилого пространства, в котором человек проводит большую часть своего времени, пишет Better Homes&Gardens.
Для определения нумерологического значения жилья необходимо свести все цифры его номера к однозначному числу. Например, если номер квартиры — 24, то путем сложения (2 + 4) получаем число 6. Если номер состоит только из одной цифры, дополнительные вычисления не требуются.
Каждое из полученных чисел имеет свои особенности:
1 — символизирует независимость, лидерство и целеустремленность жильцов. Такое жилье подходит для инициативных людей и предпринимателей, поскольку способствует развитию самостоятельности и новым начинаниям.
2 – является символом гармонии, чуткости и партнерства. По словам Аманды Грин, такое жилье способствует укреплению отношений, любви и близости, поэтому подходит для пар и семей.
3 – способствует творческому самовыражению, развлечениям и социальному взаимодействию, активизируя энергию общения и радости.
4 – помогает в организации пространства, устранении беспорядка и создании прочного фундамента. Оно стимулирует у жильцов дисциплину, порядок и стремление к стабильности.
5 – несет энергию авантюризма, свободы и приключений. Жилье с этим номером подходит для людей, которые ищут разнообразия и острых ощущений.
6 – помогает создавать благоприятную среду для заботы о себе и близких. Такое жилье подходит для семей и пожилых людей.
7 – способствует размышлениям, а также личностному или духовному развитию. Оно подходит для тех, кто стремится к спокойствию, уединению, самопознанию и самореализации.
8 – привлекает материальное благополучие и благоприятно сказывается на предпринимательской деятельности и деловых начинаниях.
9 – благоприятно для людей, стремящихся преданно служить обществу, а также для тех, кому не хватает оптимизма в жизни.
Каждое число имеет своё значение и может влиять на жизнь людей. Поэтому нумерологи считают, что имеет смысл подбирать жильё с конкретным номером, чтобы положительно повлиять на определённые аспекты жизни.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.
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