Что обязательно сделать на огороде перед Троицей: урожай будет лучше

В 2026 году Троица приходится на 31 мая, поэтому конец месяца является важным периодом для ухода за овощами. Перед Троицей на огороде стоит завершить основные весенние работы: прополоть грядки, разрыхлить почву, подкормить растения, замульчировать землю и при необходимости провести профилактическую обработку от болезней.

Видео дня

Если правильно подготовить грядки к началу лета, растения будут лучше развиваться, меньше болеть и дадут более щедрый урожай. Недаром в народе издавна верили: если к Троице огород чистый и ухоженный, год будет урожайным. OBOZ.UA рассказывает, что стоит успеть сделать до Зеленых праздников.

Что нужно сделать на огороде до Троицы

В конце мая огород требует особого внимания. В этот период сорняки растут очень быстро и могут забирать у культурных растений влагу, свет и питательные вещества. Поэтому первым делом стоит хорошо прополоть грядки.

После этого желательно разрыхлить почву. Такая процедура улучшает доступ воздуха к корням, помогает земле лучше впитывать воду и не дает образовываться плотной корке после полива или дождя. Особенно это важно для огурцов, помидоров, перца, кабачков, моркови и свеклы.

До Троицы также стоит провести первую важную подкормку. В конце мая многие овощные культуры активно растут, поэтому им нужна поддержка. Если растения вовремя получат питательные вещества, они быстрее окрепнут и лучше сформируют завязь.

Чем подкормить огород перед Троицей

Перед началом лета растениям особенно нужны азот и калий. Азот помогает наращивать зеленую массу, а калий поддерживает цветение, формирование плодов и устойчивость к стрессу.

Для подкормки можно использовать настой крапивы, древесную золу, перегной, дрожжевую подкормку или комплексные удобрения. Выбор зависит от культуры и состояния почвы.

Хорошо реагируют на такую подкормку огурцы, помидоры, перец и кабачки. После внесения удобрений они активнее растут, лучше цветут и формируют больше завязей. В то же время важно не переборщить с азотом, особенно для томатов, так как избыток может вызвать рост листьев вместо плодов.

Зачем мульчировать грядки

К началу летней жары почва уже может быстро пересыхать. Именно поэтому перед Троицей стоит замульчировать грядки. Мульча помогает дольше сохранять влагу, сдерживает рост сорняков и защищает корни растений от перегрева.

Для мульчирования подойдут скошенная трава, солома, опилки или перегной. Самый простой вариант – разложить слой мульчи вокруг растений после полива, когда земля уже хорошо увлажнена.

Особенно полезна мульча для огурцов, кабачков, томатов и перца. В жаркие дни она помогает растениям легче переносить недостаток влаги и резкие перепады температуры.

Нужно ли обрабатывать растения от болезней

Перед Троицей стоит внимательно осмотреть огород. Если на листьях есть пятна, пожелтение, следы вредителей или другие подозрительные признаки, лучше не ждать, пока проблема распространится.

Для профилактики можно использовать безопасные биопрепараты или народные средства, если растения еще не имеют серьезного поражения. Особое внимание стоит уделить томатам, огурцам, перцу и капусте, ведь в начале лета они часто становятся уязвимыми к грибковым болезням и вредителям.

Также важно не загущать посадки. Если растения растут слишком плотно, между ними хуже циркулирует воздух, а это создает благоприятные условия для болезней.

Народные приметы

В народе Троицу считали границей между весенними работами и активным летним ростом. Хозяева старались до этого дня привести в порядок огород, завершить основные посадки, убрать сорняки и хорошо полить растения.

Верили, что если грядки к Троице чистые, земля ухоженная, а растения подкормлены, то и урожай будет лучше. Заросший огород, наоборот, считали плохим знаком, потому что сорняки забирали силу у культур.

С практической точки зрения эти традиции имеют вполне понятное объяснение. Конец мая – действительно важный период для овощей. Именно сейчас растения нуждаются в уходе, влаге, питании и защите. Если успеть сделать эти работы до начала лета, огород будет иметь лучший старт для щедрого урожая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить морковь.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.