Что нужно сделать в саду перед осенью: советы для новичков

Август – ключевой месяц в уходе за садом. Именно сейчас важно подготовить цветник к осеннему сезону, чтобы растения оставались здоровыми, а цветение продолжалось как можно дольше.

Правильная подкормка, своевременный полив, борьба с сорняками и контроль за разрастанием культур помогут сохранить красоту вашего участка. OBOZ.UA рассказывает об августовских садовых работах.

Подкормка растений

В августе растения нуждаются в последней летней подкормке. Особенно это касается георгин: на 5 кустов вносят 25 г суперфосфата и 15 г калийной соли.

Подкормку лучше делать в жидком виде, выливая раствор в небольшие бороздки вокруг растений. Такие удобрения помогут цветам набрать силы и подготовиться к завершению сезона.

Контроль за разрастанием

Некоторые культуры очень быстро захватывают пространство:

васильки, аквилегия, медуница активно распространяются самосевом – своевременно обрывайте увядшие цветки или удаляйте лишние сеянцы;

камнеломка, лютик размножаются розетками. В августе их можно отделить и пересадить, чтобы клумба не потеряла декоративность.

Полив и уход за почвой

Даже в тени растения нуждаются в регулярном поливе. Например, хосту поливайте только утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев.

После полива или дождя не забывайте рыхлить землю у корней: это обеспечивает доступ воздуха и предотвращает уплотнение почвы.

Защита от вредителей и болезней

В жаркие дни растения особенно уязвимы. Обратите внимание на:

розы и декоративные кусты – обрабатывайте их от вредителей и грибковых заболеваний;

используйте мягкие средства или народные методы, чтобы не повредить цветущие бутоны.

Борьба с сорняками

Сорняки не только портят вид сада, но и отбирают у цветов питательные вещества и влагу. Своевременная прополка – залог здорового цветника и профилактика распространения болезней.

Подрезка многолетников

После цветения многолетние растения стоит немного подрезать. Это стимулирует появление новых побегов, продлевает декоративность сада и готовит растения к осенним изменениям.

