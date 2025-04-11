Что нужно сделать в канун Вербного воскресенья: пять важных дел

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим (в этом году это 13 апреля) начинает пасхальный цикл. Оно входит в список двунадесятых праздников, поэтому считается очень важным днем в религиозном календаре.

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На практике это означает, что Вербное воскресенье связано с большим количеством традиций и обрядов. Один из них – это завершать к празднику определенные дела. OBOZ.UA рассказывает, что нужно сделать к этому дню, чтобы подготовиться к Пасхе.

Уберите

К Вербному воскресенью нужно навести порядок в доме. Особенно уделив внимание тому месту, где будет стоять букетик освященной вербы. Вытрите пыль, разложите на места вещи, помойте пол. В народе считают, что вербу на праздник нужно заносить в убранный дом. Заодно вы облегчите себе генеральную уборку перед Пасхой.

Позаботьтесь о прошлогодней вербе

В народе считается, что освященную вербу нельзя выбрасывать. Однако, и новую приносить в дом, где стоит старая, не стоит. Правильным будет сжечь сухие веточки и высыпать пепел в водоем (не стоящий). Или оставить их в поле или у реки. Прошлогоднюю освященную вербу необходимо вернуть природе.

Подготовьте новую вербу для освящения

Свежие веточки вербы нужно заготовить в Лазареву субботу, которая предшествует Вербному воскресенью. Традиционно за ними отправлялись на рассвете. Выбирали молодое дерево и срезали с него несколько веточек с пушистыми "котиками". Букет не должен быть большим, главное – смысл, который в него вкладывают. Верба в наших широтах символизирует пальмовые ветви, которыми люди устилали дорогу, по которой Иисус Христос заезжал в Иерусалим. Сейчас такой букетик можно не собрать, а приобрести. Церковь не настаивает на том, чтобы вербу для освящения собирали самостоятельно.

Помиритесь и простите

Если вы успели испортить с кем-то отношения после предшествовавшего Великому посту Прощенного воскресенья, Вербное воскресенье – хорошая возможность все исправить. После него начинается Страстная неделя, главный смысл которой в том, чтобы очистить душу к празднованию Пасхи. И примирение – один из важнейших шагов на этом пути. Попросите прощения, если вы кого-то обидели, и простите тех, кто огорчил вас. Если вы исповедуетесь в церкви, это также лучше сделать перед праздником. Ибо в народе говорят, что в Страстную неделю на исповедь ходят только величайшие грешники.

Прочтите молитву

Считается, что на большие праздники молитвы обладают особой силой. Поэтому на Вербное воскресенье обратитесь к богу с просьбой об отпущении грехов. Также в этот день можно просить божьего покровительства в делах, молиться о здоровье и благополучии для себя и своих близких.

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