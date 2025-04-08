Как правильно здороваться в Вербное воскресенье
Вербное воскресенье – важный день в христианском календаре, предшествующий Страстной неделе и Пасхе. В этот день верующие вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда народ встречал его возгласами "Осанна!" и устилал дорогу пальмовыми ветвями.
В украинской традиции эти ветви заменяет верба – первое просыпающееся после зимы дерево, что символизирует новую жизнь, надежду и обновление. OBOZ.UA рассказывает, как правильно здороваться в Вербное воскресенье согласно украинской традиции.
Церковное поздравление в Вербное воскресенье
Поскольку Пасха в 2025 году у православных и католиков выпадает на 20 апреля, то датой Вербного воскресенья является 13 апреля.
В этот день, как и в другие великие праздники, верующие приветствуются словами: "Слава Иисусу Христу!"
В ответ: "Навеки слава!", "Слава навеки!", "Навеки-веков! Аминь", "Слава навеки Богу!"
Народное поздравление
Особенностью Вербного воскресенья в Украине является обычай легкого "избиения" освященными веточками ивы своих родных и друзей. При этом произносится традиционная фраза:
"Не я б’ю – верба б’є! За тиждень Великдень!"
Этот обряд символизирует очищение, пожелание здоровья, добра и напоминание о приближении светлого Христова Воскресения.
В некоторых регионах Украины, особенно на западе, эта поговорка используется как полноценное праздничное приветствие, с которым обращаются даже к незнакомым людям.
Другие вариации традиционной прибаутки
Украинская устная традиция богата вариантами праздничного приветствия. Вот некоторые из них:
- Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень" (галицьке вітання).
- Не я б'ю, верба б'є! Будь величний, як верба, здоровий як вода, багатий як земля.
- Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий як вода, багатий, як земля, а красний як тая паска, бо в ній Божа ласка.
Освящение вербы – важная часть праздника
Освящение вербовых ветвей совершается обычно в субботу перед Вербным воскресеньем или непосредственно в день праздника после литургии. После прочтения Евангелия и 50-го псалма священник окропляет веточки святой водой.
После освящения вербу принято:
- хранить круглый год у икон в доме как оберег;
- использовать в народной медицине, веря в ее целебные свойства;
- касаться ею детей и животных, "чтобы были здоровы и крепки".
Вербное воскресенье – день глубокой духовной символики. Поздравляя друг друга словами "Не я бью – верба бьет", мы не просто соблюдаем обряд, но и продолжаем многовековое духовное наследие народа.
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