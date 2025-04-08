Вербное воскресенье – важный день в христианском календаре, предшествующий Страстной неделе и Пасхе. В этот день верующие вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда народ встречал его возгласами "Осанна!" и устилал дорогу пальмовыми ветвями.

Видео дня

В украинской традиции эти ветви заменяет верба – первое просыпающееся после зимы дерево, что символизирует новую жизнь, надежду и обновление. OBOZ.UA рассказывает, как правильно здороваться в Вербное воскресенье согласно украинской традиции.

Церковное поздравление в Вербное воскресенье

Поскольку Пасха в 2025 году у православных и католиков выпадает на 20 апреля, то датой Вербного воскресенья является 13 апреля.

В этот день, как и в другие великие праздники, верующие приветствуются словами: "Слава Иисусу Христу!"

В ответ: "Навеки слава!", "Слава навеки!", "Навеки-веков! Аминь", "Слава навеки Богу!"

Народное поздравление

Особенностью Вербного воскресенья в Украине является обычай легкого "избиения" освященными веточками ивы своих родных и друзей. При этом произносится традиционная фраза:

"Не я б’ю – верба б’є! За тиждень Великдень!"

Этот обряд символизирует очищение, пожелание здоровья, добра и напоминание о приближении светлого Христова Воскресения.

В некоторых регионах Украины, особенно на западе, эта поговорка используется как полноценное праздничное приветствие, с которым обращаются даже к незнакомым людям.

Другие вариации традиционной прибаутки

Украинская устная традиция богата вариантами праздничного приветствия. Вот некоторые из них:

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є. Від нині за тиждень буде Великдень" (галицьке вітання).

Не я б'ю, верба б'є! Будь величний, як верба, здоровий як вода, багатий як земля.

Не я б'ю, лоза б'є, лоза б'є – не заб'є, від нині за тиждень буде Великдень. Будь здоровий як вода, багатий, як земля, а красний як тая паска, бо в ній Божа ласка.

Освящение вербы – важная часть праздника

Освящение вербовых ветвей совершается обычно в субботу перед Вербным воскресеньем или непосредственно в день праздника после литургии. После прочтения Евангелия и 50-го псалма священник окропляет веточки святой водой.

После освящения вербу принято:

хранить круглый год у икон в доме как оберег;

использовать в народной медицине, веря в ее целебные свойства;

касаться ею детей и животных, "чтобы были здоровы и крепки".

Вербное воскресенье – день глубокой духовной символики. Поздравляя друг друга словами "Не я бью – верба бьет", мы не просто соблюдаем обряд, но и продолжаем многовековое духовное наследие народа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, можно ли печь кулич в Страстную пятницу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.