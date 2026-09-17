Что нужно сделать с орхидеями в сентябре, чтобы они зацвели: домашнее удобрение

Сентябрь – отличное время, чтобы изменить режим ухода за орхидеями. Растения готовятся к следующему цветению, поэтому будет полезно обеспечить их необходимыми питательными веществами.

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Нет необходимости сразу покупать готовые средства в магазине. Вы можете приготовить простой раствор дома, который будет поддерживать вашу орхидею в течение этого периода, пишет OBOZ.UA.

В сентябре орхидеи начинают набираться сил для осеннего и зимнего цветения. Поэтому стоит поддержать их в это время, внося удобрения, которые обеспечат растения энергией, необходимой для формирования бутонов. Кроме того, подкормка в этот период укрепит корни и листья орхидей и продлит период их цветения.

Все, что вам нужно сделать, – это использовать воду, оставшуюся после кипячения банановой кожуры, которая содержит, среди прочего, калий и фосфор.

Для этого возьмите кожуру 1 спелого банана и примерно 1 литр воды. Тщательно вымойте кожуру, нарежьте её на мелкие кусочки и залейте горячей, предварительно прокипячённой водой. Дайте настояться примерно 12–24 часа, затем тщательно процедите жидкость.

Перед поливом разбавьте его водой в соотношении 1 часть настоя к 3 частям воды. Внесите приготовленное удобрение в слегка влажный субстрат. Примерно 50–100 мл разбавленного раствора достаточно для одной орхидеи, в зависимости от размера горшка.

Вносите это удобрение каждые 2–3 недели. В период формирования почек такая подкормка может дополнительно поддержать растение и способствовать обильному цветению.

Осенью орхидеи требуют несколько иного ухода, чем летом. Поскольку дни становятся короче, лучше всего разместить растение в светлом месте, желательно у окна. Однако будьте осторожны, чтобы не подвергать её воздействию прямых солнечных лучей, которые могут обжечь листья.

Осенью полив также следует постепенно сокращать. Поливайте орхидею только тогда, когда почва заметно подсохнет, а корни посереют. После полива лишняя вода должна свободно стекать из горшка.

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