Что нельзя было делать в СССР: запреты, о которых предпочитают не вспоминать

Когда сегодня мы слышим о "самом вкусном пломбире" или "бесплатных квартирах" в СССР, без внимания нередко остается цена, которую люди платили за эти, по сути, мелочи. А ценой были отсутствие базовых человеческих прав и свобод.

Видео дня

Любители ностальгии по совку часто игнорируют эти три запрета. Или сознательно обходят их вниманием, чтобы приукрасить действительность. Тогда как именно они превращали быт гражданина на жизнь в клетке, в которой человек был лишь бесправным винтиком системы.

Самовыражение через внешность

В Советском Союзе быть "не таким, как все" было не просто сложно, но и буквально опасно. Любая попытка выделиться через внешность воспринималась как политический вызов. Старшее поколение хорошо помнит комсомольские патрули, которые могли остановить на улице девушку в слишком короткой юбке или парня с длинными волосами.

Люди вспоминают, как брюки-клеш или джинсы-варенки становились поводом для исключения из института или выговора на работе. Парней с "не такой прической" могли насильно подстричь прямо в отделении милиции, а девушкам смывали яркий макияж хозяйственным мылом и холодной водой под краном в туалете. Система требовала идеальной серости – одинаковые наряды приглушенных цветов, одинаковые прически и полное отсутствие индивидуальности. Любое проявление вкуса считалось "преклонением перед Западом".

Недвижимость, которая тебе не принадлежит

Миф о бесплатных квартирах в СССР – один из самых живучих. Их действительно выдавали на безвозмездной основе. Но человек въезжал в стены хрущевки не как собственник, ведь частной собственности на жилье в Союзе не существовало. Вы не могли купить квартиру, которая вам нравится, в том районе, где хотите. Чтобы получить заветные ключи, нужно было отстоять очередь, которая могла длиться 15-20 лет, а потом вселиться туда, куда скажут.

Люди вспоминают этот опыт как форму крепостничества. Частные лица не были владельцами своих квадратных метров, только "нанимателями" у государства. Квартиру нельзя было легально продать или официально сдать в аренду. Обмен жилья превращался в многолетнюю детективную историю с махинациями и подпольными маклерами. Более того, если человек умирал одиноким, его "бесплатная" квартира мгновенно возвращалась государству, а не переходила родственникам. И это был еще один инструмент контроля над гражданами.

Путешествия за границу – жизнь за железным занавесом

Для современного человека, чтобы отправиться в путешествие, нужны только паспорт и билет – даже въездная виза понадобится далеко не всегда. В советские времена выезд даже в "дружественную" коммунистическую Болгарию или Чехословакию был похож на полет в космос. Визы выдавались на выезд из СССР и, чтобы получить такое разрешение, нужно было пройти через унизительную процедуру получения характеристик от парткома, профкома и комсомола.

Люди, которые застали те времена, вспоминают собеседования в КГБ, где их спрашивали о составе Политбюро или именах лидеров коммунистических партий Африки. Если вы не были членом партии или имели "неблагонадежных" родственников, мир для вас заканчивался границей СССР. Даже те единицы, которым удавалось выехать, ехали под наблюдением "руководителя группы" (часто штатного сотрудника спецслужб) и находились под строгим запретом общения с иностранцами. По сути СССР был гигантской тюрьмой, где право увидеть другой мир надо было заслужить годами лояльности к режиму.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на чем приходилось экономить жителям СССР – на современного человека это наводит ужас.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.