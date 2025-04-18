Что можно есть в Страстную пятницу: когда заканчиваются Великий пост

Страстная пятница – самый строгий и скорбный день Великого поста. В 2025 году она выпадает на 18 апреля, и именно в этот день христиане вспоминают распятие Иисуса Христа на Голгофе. Это день не только духовной сосредоточенности и молитвы, но и максимального сдерживания во всем, включая пищу.

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OBOZ.UA рассказывает, что можно есть в Страстную пятницу. Главная цель – не голодание ради правил, а очищение сердца, воздержание в словах, действиях, эмоциях.

Почему Страстная пятница считается особенной

Страстная пятница относится к Страстной неделе – последнему и самому строгому этапу Великого поста. По традиции, в Страстную пятницу не совершают литургию (за исключением особых чинов вечернего богослужения), а в храмах происходит вынесение Плащаницы – символического полотна с образом возложенного ко гробу Иисуса. Это день молчания, глубокой молитвы и размышлений о жертве Христа ради спасения человечества.

Что можно есть в Страстную пятницу

В этот день считается желательным полностью воздержаться от еды и воды до заката – столь строгий пост установлен традицией как знак траура. Такой пост называется полным или абсолютным и следует исключительно тем, кто имеет крепкое здоровье и не имеет медицинских противопоказаний.

Однако церковь ни в коем случае не принуждает к вреду здоровью. Если есть хронические заболевания, нарушение обмена веществ, беременность или пожилой возраст – допустимые умеренные послабления.

При необходимости допускается употребление простой постной пищи: овощей, хлеба, воды, фруктов, сухофруктов – без масла, без варки, без тепловой обработки.

Не разрешается есть:

мясо и мясные продукты;

рыбу и морепродукты;

яйца и содержащие их продукты;

молоко, творог, йогурт, кефир, масло и другие молочные продукты.

Для тех, кто путешествует или выполняет тяжелую физическую работу, также возможны послабления.

Едят в Страстную субботу

Следующий день – Страстная суббота – является днем ожидания Воскресения и тоже считается постным. Большинство верующих переходят к сухоедению: разрешается есть хлеб, сырые, квашеные или сушеные овощи, грибы, фрукты, орехи.

Однако некоторые христиане соблюдают полный пост и в субботу – до праздничного ночного богослужения, после которого совершается разговение.

Когда заканчивается Великий пост

Великий пост длится 48 дней и завершается в канун Пасхи, то есть в ночь с субботы на воскресенье. В 2025 году Пасха будет отмечаться 20 апреля. Именно в этот день верующие впервые после поста разговляются: едят освященную паску, яйца, мясо и другие блюда, которые были под запретом.

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