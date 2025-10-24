Что может сказать о человеке способ вешания туалетной бумаги: интересные факты

Вопрос, как правильно вешать рулон туалетной бумаги, был предметом дискуссий буквально с 1891 года, когда Сет Вилер запатентовал этот необходимый предмет.

Сам он считал, что правильно было бы повесить рулон от себя, ведь так он с меньшей вероятностью коснется стены или шкафа, где могут содержаться микробы. Кроме того, легче схватить свободный конец туалетной бумаги, когда она подвешена. Однако, доктор Гилда Карл утверждает, что то, как вы вешаете рулоны туалетной бумаги, раскрывает "секрет" вашей личности в целом, пишет Express.

Согласно ее исследованию, те, кто вешает свою туалетную бумагу правильно, как правило, более доминантны, тогда как пользователи, которые делают это по-другому, более расслаблены.

Согласно этой теории, люди, которые развешивают туалетную бумагу, чаще демонстрируют личность типа А, что означает, что они амбициозны, организованы и целеустремленны. Они также могут быть более настойчивыми и управляемыми.

"Напротив, люди, которые вешают туалетную бумагу другим способом, чаще имеют личность типа B, что означает, что они более расслаблены, легки на подъем и гибкие. Они также могут быть более склонными к сотрудничеству и командной работе", – сказано в исследовании.

