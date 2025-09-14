Туалетные посиделки со смартфоном могут навредить здоровью: о чем предупредили ученые

Смартфон в туалете для многих стал обыденной привычкой. Несколько минут в соцсетях, просмотр новостей или короткие видео кажутся невинным делом.

Однако медики предупреждают: такая практика может иметь неприятные последствия для здоровья. Детали рассказало издание The Guardian.

Исследование: кто в зоне риска

Гастроэнтеролог Триша Пасрича из медицинского центра Beth Israel Deaconess в Бостоне вместе с коллегами обследовала 125 человек во время колоноскопии в рамках программы скрининга на рак кишечника. Участники также отвечали на вопросы о питании, физической активности, привычках и продолжительности пребывания в туалете. Отдельно выясняли, берут ли они телефон с собой и какие приложения используют.

Оказалось, что две трети опрошенных признались в "туалетном скроллинге". Среди них 46% чаще имели геморрой по сравнению с теми, кто оставлял гаджет за дверью. Более трети таких пользователей (37%) проводили в туалете более пяти минут, тогда как среди "безтелефонных" этот показатель составлял лишь 7%.

Почему это вредит

Врачи объясняют: чем дольше человек сидит на унитазе, тем сильнее давление на анальные вены. Это со временем ослабляет соединительную ткань и приводит к геморрою. Газеты или книги, которые раньше брали с собой в туалет, не вызывали такого эффекта, ведь они не настолько затягивают внимание, как TikTok или Instagram.

Что советуют врачи

Специалисты отмечают: в туалете должно быть только одно "дело", и задерживаться там не стоит. Если результата нет в течение пяти минут – лучше сделать паузу и вернуться позже.

Для тех, кто не представляет туалет без смартфона, медики советуют установить себе "лимит скроллинга".

Особое беспокойство у ученых вызывают младшие пользователи. В исследовании среди студентов колледжа почти все признались, что берут телефон в туалет. Это означает, что в будущем риски развития геморроя могут появиться значительно раньше, чем у старших поколений.

Геморрой поражает до четверти взрослого населения. В большинстве случаев он проходит самостоятельно или после минимального лечения. Однако ежегодно в Великобритании проводят более 20 тысяч операций по его удалению – и цифры могут возрасти, если вредная привычка будет распространяться дальше.

Смартфон в туалете может показаться безобидным способом "убить время", но ученые напоминают: эта привычка повышает риск проблем со здоровьем.

