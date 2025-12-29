Что может привести к увеличению счетов за отопление: три распространенных ошибки

Эксперт по энергетике раскрыл три распространенные ошибки, которые люди чаще всего делают и которые могут привести к увеличению счетов за отопление.

Видео дня

В этот период все пытаются сэкономить на коммунальных выплатах. Некоторые советуют размещать светоотражающие панели за радиаторами, другие же обсуждают идеальные настройки температуры. По словам специалистов, 18°C– это идеальная минимальная температура в помещении для большинства людей, а более высокие температуры рекомендуются для пожилых людей или с проблемами со здоровьем, пишет Express.

Гордон Уоллис, эксперт по вопросам энергетики, сказал, что эффективная работа вашей системы отопления может существенно повлиять на положение вещей в течение зимы. "Небольшие коррективы могут иметь большое влияние. Многие домохозяйства отапливают комнаты, которые они не используют, устанавливают слишком высокую температуру подачи или размещают термостаты там, где не могут получить точные показатели", – сказал он.

Это простые ошибки, которые могут привести к бесполезному расходу энергии и увеличению счетов.

Ваш термостат может быть установлен не в том месте

Термостат работает, измеряя температуру комнаты вокруг него. Если он заблокирован или расположен в слишком теплом или слишком холодном месте, он не сможет должным образом регулировать отопление.

Повышение температуры термостата, потому что на улице холодно

Обычно термостат повышают на несколько ступеней, когда погода становится холоднее, но это на самом деле не нагревает дом быстрее.

Уоллис объяснил: "Термостат поддерживает установленную вами температуру. Если вы хотите, чтобы в вашем доме было 20°C, вам не нужно его регулировать, потому что погода ухудшилась".

Котел настроен на слишком высокую температуру

Еще одной ключевой ошибкой является использование котла с температурой подачи выше, чем нужно. На многих котлах заводские настройки установлены в диапазоне от 70°C до 80°C.

Уоллис сказал: "Снижение температуры подачи котла примерно до 60°C все еще может эффективно обогревать ваш дом, одновременно уменьшая нагрузку на котел".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как удержать тепло в доме без отопления.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.