Что делать с опавшими листьями и остатками овощей на огороде: советы для дачи

Осень – сезон завершения сбора урожая и важный этап подготовки участка к зиме. Если оставить опавшие листья, гнилые плоды и остатки овощей, весной можно столкнуться с рядом проблем: от болезней и вредителей до ослабленных или погибших растений.

Такие органические остатки становятся идеальной средой для зимовки патогенов и насекомых, которые с новыми силами атакуют ваш сад и огород на следующий год. OBOZ.UA рассказывает, что делать с этими остатками.

Гнилые плоды под деревьями

Часто хозяева оставляют испорченные яблоки или груши на земле, считая, что они перегниют и удобрят почву. На самом деле это опасно: гнилые плоды сохраняют споры грибков, бактерий и привлекают вредителей.

Что делать: собранные фрукты стоит отправить в компостную яму, где при правильных условиях микроорганизмы уничтожатся. Если есть подозрение на болезни, плоды лучше сжечь.

Сухая ботва и остатки овощей

На грядках после сбора урожая остается немало ботвы. Она выглядит безопасной, но именно в ней накапливаются грибковые споры и личинки насекомых. Оставленная до весны ботва становится источником инфекций для нового сезона.

Здоровую ботву можно заложить в компост. Если же растения были поражены болезнями, остатки лучше сжечь. Полученную золу можно использовать как полезное калийно-фосфорное удобрение.

Опавшие листья

Многие дачники оставляют листья на земле как естественную мульчу. Но если деревья имели грибковые болезни (пятнистость, ржавчину и т.д.), такие листья лишь усугубят проблему. Кроме того, влажные кучи листьев создают парниковый эффект, провоцируют плесень и становятся убежищем для грызунов.

Все листья лучше собрать. Здоровую часть можно отправить в компост, а остальные – утилизировать или сжечь. Это уменьшит риск распространения болезней в следующем сезоне.

