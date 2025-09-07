УкраїнськаУКР
Посевной календарь на сентябрь-2025: когда и что надо сделать

Сентябрь – время уборки урожая, проведения заготовок, подготовки огорода и сада к холодам. От правильного распределения работ зависит и качество хранения овощей, и урожайность следующего сезона.

Посевной календарь на сентябрь 2025 поможет спланировать работы, выбрать наиболее благоприятные даты для посадки, посева, ухода и сбора урожая. OBOZ.UA рассказывает, когда и что можно делать в саду и на огороде.

Общие рекомендации

Дни становятся короче, ночи прохладнее, а огород и сад понемногу готовятся к отдыху. Но для хозяев это не время передышки: именно сейчас собирают плоды многомесячного труда, закладывают запасы на зиму и одновременно думают о будущем урожае.

Огородники издавна обращали внимание на лунные фазы. Одни дни дни способствуют посадкам и пересадкам, другие лучше подходят для уборки, сушки или консервации, а есть и такие, когда растения лучше оставить в покое.

Благоприятные дни для посева и посадки овощей: 1–3, 8, 11, 12, 15, 16, 23–30 сентября.

Неблагоприятные дни: 4–7, 20–22 сентября. В эти даты лучше воздержаться от любых посадочных работ и использовать их для уборки, ремонта или борьбы с вредителями.

Огородные культуры

Сентябрь еще позволяет высевать овощи для позднего урожая и подзимней зелени.

  • Корнеплоды (редис): 2–3, 8–12, 15–16, 23–26, 30 сентября.
  • Лук и чеснок: лук на репку – 11–12; чеснок – 1–3, 11–12, 23–30; зеленый лук и шнитт-лук – 1–3, 8–10, 15–16, 23–30.
  • Огурцы, кабачки, ранняя капуста, кейл: 2–3, 8–12, 15–16, 23–24, 30.
  • Стручковые (фасоль, горох): 2–3, 11–14, 23–24, 30.
  • Зерновые культуры для подсева (пшеница, овес, рожь, ячмень): 2–3, 15–16, 23–26, 30.

Зелень и травы

В сентябре сеют подзимнюю зелень, которая хорошо переносит прохладу и порадует ранней весной.

  • Салаты, шпинат, руккола, кресс, листовая горчица: 1–3, 8–12, 15–16, 23–30.
  • Мангольд, щавель: 1, 11–12, 15–16, 23–29.
  • Укроп, петрушка, кинза: 1–3, 8–12, 15–16, 23–30.
  • Базилик, розмарин, душица: 1–3, 11–12, 15–16, 23–30.
  • Лекарственные и чайные культуры: 11–12, 15–16, 23–24.
  • Микрозелень: высевают практически в течение всего месяца, кроме неблагоприятных дней.

Садовые работы

Сентябрь – ключевой месяц для закладки и пересадки ягодников, а также для высадки саженцев плодовых деревьев.

  • Клубника и земляника: 2–3, 11–16, 25–26, 30.
  • Яблони и груши: яблоня – 1–3, 11–12, 27–30; груша и айва – 2–3, 11–12, 23–26, 30.
  • Косточковые (слива, абрикос, вишня, персик, черешня): лучше всего 1–3, 11–12, 23–30.
  • Орехи (грецкий, фундук): 11–12.
  • Кустарники (смородина, крыжовник, малина, ежевика, калина, облепиха): 2–3, 9–16, 25–30.
  • Виноград: 1–3, 25–30.

Декоративные растения

  • Луковичные и клубневые: 2–3, 8, 11–14, 25–26, 30.
  • Травянистые многолетники: 11–12, 15–16, 23–24.
  • Хвойные и живые изгороди: лучше всего сажать 1, 17–19, 27–29 сентября.
  • Газоны и почвопокровные: 1, 15–16, 23–24, 27–29.

Работы в саду и на огороде

В период завершения сезона важны не только посевы, но и уход за почвой и подготовка растений к зиме.

  • Вспашка, перекопка, уход за почвой: 1, 4–8, 15–16, 25–29 сентября.
  • Пикировка и прореживание и прореживание: 11–12.
  • Полив и подкормка: 8, 11–12, 15–16, 25–26 (органика); 2–3, 25–26, 30 (минеральные удобрения).
  • Обрезка и омоложение деревьев и кустов: 1–6, 13–14, 20–22, 25–30.
  • Прививка и окулировка: 2–3, 8, 11–12, 15–16, 20–22, 30.
  • Борьба с вредителями: 4–8, 13–14, 20–22.
  • Заготовка черенков, прикапывание отводков: 8, 11–12, 15–16, 20–22.
  • Работы с теплицами и парниками: 7–8, 17–22.

Сбор и заготовки

  • Сбор урожая: 1–6, 9–12, 17–30 сентября.
  • Сбор семян: 8, 15–16.
  • Консервация, сушка, сушка: 9–14, 17–22.
  • Квашение и засолка: 1–3, 15–16, 25–26, 30.

Используйте благоприятные дни посевного календаря для посадки овощей, зелени, деревьев и ягодников, а в неблагоприятные – уделите внимание почве, обрезке и борьбе с вредителями.

