Что делать, если листья помидоров желтеют раньше времени: домашнее средство

Помидоры могут быстро дать понять, что с ними что-то не так. Одним из первых признаков является пожелтение листьев, которое может быть вызвано несколькими причинами.

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В такой ситуации стоит не только проверить условия выращивания, но и использовать самодельный опрыскиватель для их укрепления, пишет OBOZ.UA.

Пожелтение листьев помидоров может иметь множество причин. Чаще всего это вызвано дефицитом питательных веществ, в частности азота, магния или железа. Листья также могут желтеть, если растения чрезмерно политы, растут на неподходящей почве или подвергаются воздействию болезней и вредителей. Резкие перепады температуры или недостаток света также могут вызвать эту проблему.

Некоторые садоводы используют раствор хлебопекарных дрожжей для ухода за помидорами. Дрожжи содержат, помимо прочего, витамины и органические соединения, а приготовленная из них смесь может поддерживать активность микроорганизмов в почве.

Это делает питательные вещества более доступными для растений. Однако важно помнить, что дрожжи должны быть лишь дополнением к надлежащему уходу, а не заменой должного удобрения и защиты растений.

Как приготовить дрожжевой спрей

Регулярное опрыскивание помидоров домашним дрожжевым раствором может помочь растению пережить неблагоприятные условия. Это также способствует снижению риска развития грибковых заболеваний.

Чтобы использовать этот метод в вашем саду, вам понадобится 10 литров тёплой воды и 100 г свежих дрожжей. Мелко раскрошите дрожжи и смешайте их с водой. Оставьте на 2 часа, а затем перелейте в емкость, которая облегчит опрыскивание.

Обработку следует проводить утром или вечером, когда листья не подвергаются воздействию солнечного света. Помните, что нельзя опрыскивать перед ожидаемым дождем. Кроме того, разбавьте раствор перед нанесением на растения. Рекомендуется повторять эту домашнюю обработку каждые 7–10 дней, наблюдая, насколько хорошо её переносят ваши помидоры.

OBOZ.UA предлагает советы огородников по увеличению урожая помидоров.

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