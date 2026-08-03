Помидоры вырастут гигантскими: какое удобрение использовать

В период цветения и плодоношения помидоры особенно нуждаются в питательных веществах. Именно в это время следует использовать натуральные удобрения, которые постепенно высвобождают ценные элементы и способствуют развитию растений.

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Костная мука — это органическое удобрение, изготовленное из надлежащим образом обработанных костей животных. В ходе производственного процесса сырье стерилизуют, сушат и измельчают, в результате чего получают продукт, богатый преимущественно фосфором и кальцием. Он также содержит небольшое количество азота и микроэлементов, пишет OBOZ.UA.

Именно высокое содержание фосфора делает костную муку такой ценной для садоводов. Этот элемент поддерживает развитие крепкой корневой системы, способствует буйному цветению и завязыванию плодов. Кальций, в свою очередь, помогает снизить риск гниения верхушек цветков, которое часто поражает помидоры в жаркую летнюю погоду.

Как использовать костную муку для помидоров

Применять это удобрение просто. Во время цветения и плодоношения просто посыпайте примерно 2–3 столовые ложки костной муки под каждый куст раз в месяц. Затем аккуратно перемешайте её с верхним слоем почвы и тщательно полейте растение. Костная мука действует постепенно, высвобождая питательные вещества в течение длительного периода. Это позволяет помидорам систематически получать от нее пользу без риска переудобрения.

Когда лучше всего использовать это удобрение

Лучшее время для начала подкормки — это период, когда помидоры цветут и начинают завязывать плоды. Регулярное внесение костной муки в течение следующих нескольких недель поддержит растения в период их пиковой потребности в питательных веществах. Однако важно помнить, что даже лучшее удобрение не заменит правильного полива, плодородной почвы и надлежащего ухода. Только сочетание этих элементов обеспечит здоровые растения и обильный урожай на протяжении всего сезона.

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