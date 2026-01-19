Что делать, если авто занесло из-за гололеда: четкая инструкция

Одним из самых страшных сценариев для водителей, которые передвигаются по снегу и льду, является возможность заноса и причинения аварии.

А поскольку ожидается, что холодный период продлится в течение всего января, эксперты предложили советы о том, как справиться с этой пугающей ситуацией, если она произойдет. Страховая компания Adrian Flux рассказала о последовательности действий, если ваш автомобиль начнет заносить на гололеде в этом месяце. Соответствующим видео она поделилась в TikTok.

Итак, если вам приходится выезжать на машине в снегопад или гололед, убедитесь, что ваши окна и фары полностью чистые, и что едьте медленно и осторожно.

Двигайтесь в ту сторону, в которую вас заносит. Например, если задняя часть вашего автомобиля скользит справа, стоит управлять справа.

Не снимайте руки с руля и не тормозите резко. Хотя это может показаться нелогичным, в таком подходе есть веские основания. Поворачивая руль в направлении заноса, ваши колеса выравниваются с фактическим направлением движения, помогая шинам восстановить сцепление с дорожным покрытием.

Кроме того, поворот руля в противоположном направлении рискует привести к неуправляемому заносу или более сильному "рыбьему хвосту" автомобиля. Таким образом, поворот руля в занос позволяет плавно выровнять автомобиль в желаемом направлении движения.

Следите за транспортным средством впереди, поскольку это может дать подсказку, где находятся участки гололеда (вы можете заметить, что транспортное средство впереди немного заносит).

Если падает сильный снег, это уменьшит видимость впереди, поэтому вам следует ехать гораздо медленнее и дать себе больше времени на реакцию. Также обратите внимание на то, что тормозной путь можно удвоить во влажных условиях, а на снегу или льду — минимум в 10 раз.

