Шукаєте цікаві книги з розмаїттям сюжетів та ідей? Ми підготували добірку від видавництва Фабула, де ви знайдете як захопливі історії, що тримають у напрузі, так і глибокі роздуми, які здатні змінити ваш погляд на світ. Від напружених детективів та кримінальних романів до відвертих історій про життя та спеціалізованої літератури з програмування – кожне видання має свою унікальну цінність. Обирайте та поринайте в читання!

Доґґерланд #1. Омана, Марія Адольфсон

Марія Адольфсон створила унікальний світ — вигаданий архіпелаг Доґґерланд, де за суворим пейзажем Північного моря ховаються ще суворіші таємниці. В центрі оповіді — детективка Карен Ейкен Горнбі, чия професійна інтуїція опиняється на межі з особистими переживаннями.

Вбивство, яке збурює громаду, стає для неї випробуванням не лише як для слідчої, а й як для людини. Це скандинавський нуар, де правда постійно вислизає, а найбільші випробування стосуються не лише злочину, а й власних страхів та пам’яті.

Доґґерланд #2. Сніговерть, Марія Адольфсон

Друга частина історії знову занурює читача в похмурий, але дивовижно живий світ архіпелагу. На цей раз Марія Адольфсон поєднує особисту драму Карен Ейкен Горнбі з атмосферою Різдва, затопленою шахтою й безжальною хуртовиною.

Детективка, ще не оговтавшись після поранення, змушена протистояти новій хвилі злочинів, і цього разу під підозрою можуть опинитися навіть її рідні. Минуле і теперішнє переплітаються, як вихор снігу, у якому важко відрізнити істину від омани.

"Сніговерть" поєднує напружене розслідування з темами сім’ї, довіри та крихкості людських стосунків.

Книжкові хроніки Анімант Крамб, Лінь Ріта

Серія книг Лінь Ріти складають захопливий світ, у центрі якого — юна Анімант Крамб. Вона починає як звичайна дівчина, що мріє працювати в бібліотеці, але поступово проходить шлях дорослішання, відкриває справжню дружбу, пізнає кохання й вчиться довіряти собі.

Перша частина "Книжкові хроніки Анімант Крамб" — це знайомство з героїнею та її перші кроки в дорослий світ. Книжка "Світ Анімант. Розповідь про "Книжкові хроніки"" відкриває завісу над глибинними сенсами серії й показує, чому книги змінюють не лише долю Анімант, а й кожного читача. А фінальна історія — "Еліза Геммільтон. Кримінальна справа з валізою" — додає інтригу й динаміку, зіштовхуючи героїв із загадковою кримінальною справою.

Разом ці три книги творять чарівну й водночас мудру трилогію про мрії, дорослішання і силу літератури. Це серія, яка нагадує: книги не просто зберігають історії — вони допомагають нам написати власну.

Чому варто жити далі, Метт Гейґ

Це книжка про боротьбу з депресією, про силу повернення до життя. Метт Гейґ пише чесно, без прикрас і водночас надзвичайно людяно, розповідаючи, як він пройшов крізь темряву і знайшов власне світло.

Автор уникає повчальності, натомість пропонує читачам свої спогади й досвід, як свідчення того, що навіть у найважчі моменти завжди є шанс почати знову. Його текст — це ніжний, але переконливий заклик не здаватися.

Книга є світовим бестселером, який став для мільйонів людей надійним супутником у складні часи.

Кінг Олівер #1. За водою до моря, Волтер Мослі

Волтер Мослі створює потужний кримінальний роман, де правда завжди має ціну, а справедливість — не завжди перемогу. Джо Кінг Олівер, колишній поліцейський, а тепер приватний детектив, стикається з власним минулим, яке багато років здавалося похованим.

Його життя зруйнувало фальшиве обвинувачення, та через десять років він отримує шанс з’ясувати, хто і навіщо його підставив. Кожна сторінка — це розплутування клубка брехні, де правду важко відрізнити від маніпуляцій.

"За водою до моря" — це історія про злочини й покарання, а ще про пошук гідності, свободи та внутрішньої сили.

Функціональний дизайн. Принципи, патерни і практики, Роберт С. Мартін

"Дядечко Боб" у цій книжці доводить, що програмування може бути не лише ефективним, а й красивим. Він показує, як функціональний підхід допомагає створювати чистий, гнучкий і зрозумілий код, що працює на користь людей.

Автор поєднує практику та теорію, демонструючи, як класичні принципи SOLID і дизайн-патерни розкриваються з нової перспективи. Приклади на Clojure роблять книжку доступною й наочною навіть для тих, хто лише починає знайомство з функціональним програмуванням.

Це практичний путівник для розробників, які хочуть мислити ширше, писати якісніше й створювати системи, що витримують випробування часом.