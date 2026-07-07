Что будет с подписавшими контракты в случае завершения мобилизации: подробное объяснение

В Украине до 2 августа 2026 года продолжается всеобщая мобилизация, которую, вероятно, парламент снова пролонгирует. Один из главных вопросов, который волнует военнослужащих – можно ли досрочно расторгнуть контракт и уволиться со службы в случае завершения мобилизации или окончания действия военного положения.

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По словам правозащитников, для расторжения контрактов необходимы конкретные юридические основания. Об этом рассказали юристы, которые специализируются на вопросах мобилизации.

Законные основания для досрочного увольнения

Досрочно расторгнуть контракт и уволиться со службы военнослужащие могут в двух конкретных случаях.

Речь идет, в первую очередь, об официальном решении о демобилизации. После его оглашения военный имеет право уволиться, если только он сам не изъявит желания продолжать службу.

Также основанием может стать указ президента Украины. Увольнение возможно на основании соответствующего президентского указа, но только при полном соответствии критериям, которые будут прописаны в самом тексте документа.

Ограничения по переводу в другие части

Перевестись в другое место службы для тех, кто подписал такие контракты, задача непростая. Перевод возможен исключительно на должности и в воинские части, которые входят в специально утвержденный экспериментальный проект.

Конкретный перечень этих боевых должностей и подразделений утверждается профильными оборонными ведомствами, в частности, Министерством обороны, Главным управлением Нацгвардии, Администрацией Госпогранслужбы и другими силовыми ведомствами.

Ограничения на перевод не действуют, если у военнослужащего есть решение военно-врачебной комиссии о признании непригодным или ограниченно пригодным к службе либо в случае получения группы инвалидности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине обновили критерии бронирования военнообязанных работников, что напрямую повлияет на возможность бронирования работников от мобилизации. Из-за новых требований ряд компаний, в частности, коммунальные и медицинские, оказался в зоне риска.

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