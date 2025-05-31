Что будет, если ходить час в день: исследования показали интересный эффект

Ходьба – это довольно простое занятие, которое скрывает в себе чрезвычайную силу. Ряд научных исследований доказывает, что пешие прогулки помогают снизить риск серьезных заболеваний и улучшить общее самочувствие и сон.

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Всего час ежедневной ходьбы может стать эффективным инструментом в борьбе со стрессом, лишним весом и даже риском развития рака. OBOZ.UA рассказывает, какое время для прогулок является оптимальным и какие именно преимущества может дать час пешей активности в день.

Какова польза ходьбы в течение 1 часа в день

В марте 2025 года исследователи из Оксфордского университета обнародовали результаты масштабного исследования с участием более 85 000 человек. Они выяснили, что ежедневная активность в пределах 7000-9000 шагов уменьшает риск развития онкологических заболеваний на 11–16% по сравнению с теми, кто проходил лишь около 5000 шагов в день.

Чем выше уровень двигательной активности – тем больше польза для здоровья. Оптимальным считается примерно 9000 шагов в день. И это не единственное преимущество. Регулярная ходьба улучшает кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую систему и способствует снижению уровня стресса.

Помогает ли часовая прогулка в похудении

Человек с весом 70 кг во время часа ходьбы может сжечь от 240 до 400 калорий – в зависимости от скорости движения и особенностей местности. При умеренном темпе 4,8 км/ч расходуется примерно 245 калорий, а при более интенсивной ходьбе со скоростью 6,4 км/ч – до 350 калорий.

Эти показатели впечатляют, особенно если сочетать физическую активность с рациональным питанием. Ходьба, конечно, не заменит интенсивных нагрузок, но как часть здорового образа жизни она способна обеспечить устойчивый эффект в контроле веса.

Через какое время можно увидеть эффект от ходьбы

Уже через 2–4 недели регулярной ходьбы организм начнет положительно реагировать: улучшится физическая форма, снизится уровень стресса, а настроение станет лучше. К тому же согласно исследованию Университета штата Айова, даже 12-минутная прогулка способна существенно поднять настроение.

Если ваша цель – снижение веса или повышение выносливости, ощутимых результатов придется подождать 2-4 месяца.

Какое лучшее время для прогулок

Каждое время дня имеет свои преимущества для прогулок. Утренняя ходьба, особенно под первыми лучами солнца, помогает настроить биологические часы и заряжает энергией на целый день. Вечерние прогулки являются отличным способом снять напряжение после дня и плавно подготовить организм ко сну. Включите ходьбу в свой ежедневный график и пользуйтесь преимуществами обоих вариантов.

Что происходит с телом, если ежедневно ходить в течение 60 минут

0-5 минут: сердечный ритм ускоряется, кровь активнее циркулирует, а мышцы начинают разогреваться;

5-10 минут: уровень кортизола, гормона стресса, снижается, и на его место приходит ощущение спокойствия;

10-15 минут: стабилизируется уровень глюкозы в крови - это идеальный период после еды для активации обмена веществ;

15-30 минут: организм начинает использовать жировые запасы как источник энергии, начинается активное сжигание калорий;

30-45 минут: проясняется сознание, повышается уровень эндорфинов, а стресс постепенно исчезает;

45-60 минут: высвобождается волна "гормонов счастья", в частности дофамина, что вызывает ощущение радости и внутреннего подъема.

Часовая ежедневная прогулка – это не просто привычка, а стиль жизни, который имеет множество преимуществ: снижение риска развития рака, улучшение работы сердца, поддержание здорового веса. Положительные изменения появляются достаточно быстро и с каждым днем только усиливаются.

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