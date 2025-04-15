Чистый четверг: что запрещено делать

Четверг является одним из ключевых дней Страстной недели. В народе он получил название Чистого и стал ассоциироваться с очищением души и тела в канун Пасхи.

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Чистый четверг этого года приходится на 17 апреля. OBOZ.UA рассказывает, какое значение он имеет для верующих, а также какие дела они планируют на этот день и какие практикуют запреты.

Что означает Чистый четверг

Согласно Евангелию, в Чистый четверг Иисус Христос собрал своих учеников на Тайную вечерю. Он уже знал, что Иуда предал его, продав за 30 серебряников. О чем и сказал апостолам, не назвав имени отступника. Кроме того Христос предрек, что один из апостолов еще до рассвета трижды отречется от своего учителя. А еще заложил основы обряда святого причастия, разделив со своими последователями хлеб и вино, символически назвав их своим телом и кровью.

После ужина в четверг Христос отправился в Гефсиманский сад, чтобы помолиться. Там его нашел Иуда, приведший стражей. Христа арестовали, а на следующий день подвергли суду и распяли.

Что нужно сделать в Чистый четверг

В четвертый день Страстной недели завершают уборку дома к Пасхе. Именно в Чистый четверг мыли окна, двери и полы в доме. Также в этот день выбрасывали старые и поломанные вещи, завершали все важные дела, которые нужно было довести до ума перед праздником.

На четверг планировали также день очищения тела. Люди ходили в баню, чтобы омыться и позаботиться о себе. Пасху важно встречать в чистоте и внутри, и снаружи. Также четверговое купание является чествованием поступка Иисуса, который перед Тайной вечерей омыл ноги апостолам в знак смирения и любви к ним.

В этот день во всех домах старались завершить выпекание пасх и окрашивание яиц к Пасхе. В пятницу заниматься этими делами не желательно (хотя и не запрещено), а в субботу может быть некогда. Потому Чистый четверг также считается ключевым днем подготовки праздничного стола.

Запреты Чистого четверга

Хотя день праздничным и не считается, все же на верующих в Чистый четверг накладывается немало ограничений. В первую очередь, они должны соблюдать пост и не употреблять в пищу мясные и молочные продукты, яйца, не пить алкоголь.

Нельзя ссориться, ругать кого-то, сплетничать, оскорблять или бить людей и животных. Любых недобрых,греховных дел и мыслей, способных запятнать душу, необходимо избегать.

В народе считается, что в Чистый четверг не стоит занимать вещи и деньги. Считается, что таким образом можно вынести из дома изобилие и счастье.

Также нельзя откладывать никакие дела. Все, что в Чистый четверг переносится на потом, переходит на Страстную пятницу – чрезвычайно скорбный день, в который важно как можно меньше думать о земном и бытовом.

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