Четыре области накроют грозы: синоптики уточнили прогноз для Украины на среду. Карта

В среду, 20 сентября, в Украине сохранится теплая погода. Самая высокая температура ожидается в южных регионах нашей страны – до +28 градусов.

Осадки прогнозируются только в нескольких западных и северных областях. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

В восточных и центральных регионах в среду ожидается переменная облачность и +23…+26 градусов тепла. На западе страны, а также в Киевской, Житомирской и Черниговской областях будет прохладнее +18…+23 градуса.

В Киеве 20 сентября увеличится облачность, есть вероятность небольшого дождя, ночью и утром ожидается усиление ветра. В течение дня в украинской столице прогнозируется +21…+23 градуса.

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Синоптик добавила, что уже в четверг в Киев вернется почти летнее тепло, до +27 градусов.

По информации Украинского гидрометцентра, дождь 20 сентября ожидается в Закарпатской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Местами также возможны грозы.

В остальных регионах нашей страны в течение дня будет переменная облачность. По всей территории Украины будет тепло, а самая высокая температура будет в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. В этих регионах воздух прогреется до +27.

Как писал OBOZREVATEL:

– Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха считает, что погода в нашей стране во второй половине сентября будет спокойной и теплой. Заморозков в следующие две недели не прогнозируется, но атмосферный фронт принесет небольшие осадки.

– Синоптик Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее заявила, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой.

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