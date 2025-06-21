Чесночные стрелки по-корейски: рецепт быстрой и вкусной закуски

На спешите выбрасывать чесночные стрелки, так как они могут быть основой для приготовления очень вкусной и быстрой закуски со специями, чесноком и маслом.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных чесночных стрелок со специями, маслом и соевым соусом.

Ингредиенты:

Чесночные стрелки 250 г

Сахар 0,5 ч. л.

Уксус яблочный 0,5 ч. л.

Специи для моркови по-корейски 1 ч. л.

Чеснок зубок 2 шт.

Соус соевый по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте стрелки, после закинуть их в кипящую подсоленную воду и варить 2-3 минуты. Сразу откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой, чтобы сохранить яркий цвет.

2. Переложите стрелки в глубокую миску, добавьте измельченный чеснок, сахар, уксус, приправу к моркови по-корейски, соевый соус и влейте растительного масла. Хорошо перемешайте, накройте и оставить мариноваться в холодильнике на 3-4 часа или ночью.

3. Перед подачей перемешайте закуску еще раз и по желанию присыпьте кунжутом.

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