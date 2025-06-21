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Чесночные стрелки по-корейски: рецепт быстрой и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт закуски

На спешите выбрасывать чесночные стрелки, так как они могут быть основой для приготовления очень вкусной и быстрой закуски со специями, чесноком и маслом. 

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных чесночных стрелок со специями, маслом и соевым соусом. 

Как вкусно приготовить чесночные стрелки

Ингредиенты: 

  • Чесночные стрелки 250 г
  • Сахар 0,5 ч. л.
  • Уксус яблочный 0,5 ч. л.
  • Специи для моркови по-корейски 1 ч. л.
  • Чеснок зубок 2 шт.
  • Соус соевый по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте стрелки, после закинуть их в кипящую подсоленную воду и варить 2-3 минуты. Сразу откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой, чтобы сохранить яркий цвет.

Чесночные стрелки

2. Переложите стрелки в глубокую миску, добавьте измельченный чеснок, сахар, уксус, приправу к моркови по-корейски, соевый соус и влейте растительного масла. Хорошо перемешайте, накройте и оставить мариноваться в холодильнике на 3-4 часа или ночью.

Приготовление закуски

3. Перед подачей перемешайте закуску еще раз и по желанию присыпьте кунжутом.

Готовая закуска

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