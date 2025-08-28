Війна стає гарним прикриттям невігластву та беззаконню у діяльності місцевих чиновників.

Видео дня

Так у історичному центрі стародавнього Переяслава міський голова дав вказівку комунальникам, без дозволу Інституту археології та погодження Міністерства культури, копати рови на місці давнього цвинтаря монахів та священників на території Вознесенського монастиря. Лише після того, як відкопали людські рештки та втрутилася громадськість, НЕЗАКОННІ РОЗКОПКИ зупинили.

Як голова оргкомітету загальнонаціональної акції "7 ЧУДЕС УКРАЇНИ" та автор фільму про давній Переяслав нагадаю, що йдеться про одне з найбільш сакральних місць нашої національної історії - територію ансамблю Вознесенського монастиря. Тут збереглася велична споруда Вознесенського собору збудованого в 1695-1700 роках коштом славного Гетьмана Івана Мазепи, а згодом було відкрито колегіум, де викладав поетику в 1750-1751 роках наш великий філософ Григорій Сковорода.

Цю національну святиню змалював Тарас Шевченко 10-20 серпня 1845 року і на малюнку внизу своєю рукою написав:

"Вознесенський собор в Переяславі. Збудований Гетьманом Мазепою".

Звертаю увагу також на той факт, що в Україні 25 лютого 2025 року була ратифікована Конвенція Ради Європи про правопорушення, повʼязані з культурними цінностями (Нікосійська конвенція), яка передбачає КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за НЕЗАКОННІ РОЗКОПКИ або так звану чорну археологію.

ВИМАГАЮ:

від Генеральної прокуратури - негайно відкрити кримінальну справу за фактом проведення незаконних розкопок на території історичної памʼятки національного значення;

від Міністерства культури - публічного осуду, відповідного втручання та належного захисту нашої історико-архітектурної спадщини.

ЗАХИСТИМО нашу історичну і культурну СПАДЩИНУ від російської орди та місцевих чиновників-чорних археологів і невігласів.