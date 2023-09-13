Видео дня
Блог | Черновецкий – обычный коллаборант-изменник Украины
.Экс-мер Киева Черновецкий снова отрицает агрессию России против Украины
Напомню, что это уже второе публичное заявление Леонида Черновецкого, прямо подпадающее под действие статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины "Колаборационная деятельность":
"1. Публичное возражение гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации…"
Вот интересно:
откроют со второй попытки уголовное дело за КОЛАБОРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ против Черновецкого наши правоохранительные органы или снова "деньги победят Закон"?!
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...