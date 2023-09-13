.Экс-мер Киева Черновецкий снова отрицает агрессию России против Украины

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Напомню, что это уже второе публичное заявление Леонида Черновецкого, прямо подпадающее под действие статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины "Колаборационная деятельность":

"1. Публичное возражение гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации…"

Вот интересно:

откроют со второй попытки уголовное дело за КОЛАБОРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ против Черновецкого наши правоохранительные органы или снова "деньги победят Закон"?!