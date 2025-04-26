Чернобыльская катастрофа произошла 39 лет назад: как все было и почему АЭС снова под угрозой

Ровно 39 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла одна из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества. Взрыв и разрушение четвёртого энергоблока ЧАЭС привели к выбросу большого количества радиоактивных веществ.

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Спустя десятки лет ЧАЭС снова оказалась под угрозой. OBOZ.UA воспоминает, как произошла авария на атомной электростанции и каковы были последствия для людей.

В первое время после аварии истинные причины трагедии пытались засекретить, но сейчас уже известно, что к взрывы привел человеческий фактор. Вечером 25 апреля работники ЧАЭС должны были провести плановые испытания на четвертом энергоблоке. Специалисты планировали испытать систему охлаждения при низких уровнях мощности. Во время тестирования реактора возникли серьезные нарушения, которые привели к неконтролируемой цепной реакции и резкому повышению мощности реактора.

Мощный взрыв, изменивший судьбу миллионов людей, произошел в 01:23 ночи 26 апреля. Основание четвертого реактора было существенно повреждено, а на его крыше начался сильный пожар. В результате стремительного повышения температуры произошел выброс радиоактивных веществ.

Из Припяти и ближайших населенных пунктов были эвакуированы сотни тысяч человек. После взрывы по всей Украине наблюдался резкий рост онкологических заболеваний. Непосредственно из-за взрыва реактора в первые часы после аварии погибло более 50 человек. Общее число жертв сильно разнится. По разным оценкам жертвами катастрофы стали от 4000 до 93 тыс. человек.

Катастрофические последствия аварии наиболее ощутимы в ближайшем периметре вокруг ЧАЭС. Эта территория теперь известна как Зона отчуждения. Эксперты предполагают, что в 10-километровой зоне никогда не будут жить люди, но 30-километровая должна стать обычной территорией без ограничений через 50-60 лет.

Но стоит отметить, что в этом случае речь идет только об условиях для проживания человека. Несмотря на радиационное загрязнение флора и фауна в зоне отчуждения активно развиваются. Более того, отсутствие человеческого вмешательства позволило природе существенно восстановиться.

В наши дни Чернобыльская АЭС снова оказалась под угрозой – в этот раз из-за российской вооруженной агрессии. В первый же день полномасштабного вторжения путинские войска захватили Зону отчуждения и использовали территорию АЭС в военных целях.

Станция была под оккупацией россиян до 2 апреля 2022 года и действия врага привели к значительным последствиям. В частности, оккупанты вывезли из зоны отчуждения важное оборудование. Общий ущерб от российской оккупации составляет около 100 млн евро.

В феврале 2025 года защитный саркофаг четвертого энергоблока получил существенные повреждения в результате российской атаки. Вражеский БПЛА попал в конструкцию, что привело к существенным повреждениям и дальнейшему пожару. В результате преступных действий врага сроки плановых ремонтных работ укрытия перенесли на неопределенное время.

Авария на Чернобыльской АЭС спустя десятки лет упоминается в массовой культуре. Об этой катастрофе было снято множество документальных и художественных фильмов. В 2019 году стриминговый сервис HBO выпустил мини-сериал "Чернобыль", который получил всеобщее признание среди критиков. В ноябре 2024 года состоялась премьера компьютерной игры "Сталкер 2. Сердце Чернобыля", которая завоевала внимание миллионов поклонников по всему миру.

Напомним, страна-террорист РФ ночью 14 февраля атаковала "Шахедом" саркофаг над четвертым блоком ЧАЭС. Со своей стороны президент Владимир Зеленский сообщал, что дрон-камикадзе оккупантов летел на высоте 85 метров. Радары не могли его видеть, и это свидетельствует о целенаправленной атаке России.

Ранее сообщалось, что ностранные исследователи в Чернобыле обнаружили грибы и червей, которые не реагируют на радиацию. Способность выживать в зоне отчуждения является свидетельством того, как жизнь может возникать даже в самых суровых, максимально экстремальных условиях.

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