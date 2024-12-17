В Чернобыле обнаружили грибы и червей, которые не реагируют на радиацию. Фото

Иностранные исследователи в Чернобыле обнаружили грибы и червей, которые не реагируют на радиацию. Способность выживать в зоне отчуждения является свидетельством того, как жизнь может возникать даже в строжайших, максимально экстремальных условиях.

Видео дня

DailyMail сообщает, что гриб на месте аварии на Чернобыльской АЭС начал "питаться" уровнями радиации, которые были бы смертельными для большинства форм жизни. А микроскопические черви живут в высокорадиоактивной среде абсолютно без радиационного поражения, пишет ScienceAlert.

После взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году вокруг сформировалась зона отчуждения для людей. Однако эта территория стала удивительным радиоактивным заповедником площадью 2600 квадратных километров, где обитает огромное разнообразие животных, говорят ученые.

Особый вид грибка

В непосредственной близости к реактору № 4, где и произошел взрыв, исследователи находят признаки жизни. Речь идет о сladosporium sphaerospermum – это очень стойкий черный грибок, который, как наблюдали ученые, растет непосредственно на стенках печально известного реактора.

Ученые, изучавшие гриб, обнаружили, что он приспособился использовать радиацию как источник энергии, подобно тому, как растения получают энергию от Солнца.

По словам исследователей, C. sphaerospermum получает суперспособность поглощать радиацию благодаря меланину, пигменту, который придает человеку цвет кожи. Этот грибок может производить радиосинтез и показывает, что он растет быстрее в средах с высоким уровнем радиации.

В коже человека – и многих других организмов – меланин действует как щит от вредного ультрафиолетового излучения Солнца. Но в этих грибах "он производит больше, чем щит: он облегчает производство энергии", – подчеркнул эволюционный биолог Ратгерского университета Скотт Треверс.

Ученые считают, что им удастся использовать эту суперсилу для создания высокоэффективных радиационных щитов, которые смогут защитить астронавтов во время миссий в глубоком космосе. Ведь строгая радиоактивная среда за пределами Земли является одним из самых больших препятствий для длительных космических миссий людей.

Живущие черви

По словам исследователей, нематоды, собранные в высокорадиоактивной среде Чернобыльской зоны отчуждения, не показали никаких признаков повреждения своих геномов.

Это открытие не свидетельствует о том, что чернобыльская зона является безопасным местом, объясняют исследователи, а просто эти крохотные черви устойчивы и способны ловко адаптироваться к условиям, которые могут быть опасны для других видов.

По словам группы биологов под руководством Софии Тинтори из Нью-Йоркского университета, это открытие может предложить определенное понимание механизмов восстановления ДНК, которые однажды можно будет адаптировать для использования в медицине.

Нематоды могут быть чрезвычайно выносливыми, ведь было несколько случаев повторного пробуждения этих червей после тысячелетий замерзания в вечной мерзлоте.

Ученые рассказывают, что эти создания имеют простой геном и живут недолго, то есть несколько поколений можно выучить за короткий промежуток времени. Это делает их отличными модельными организмами для изучения ряда вещей, от биологического развития до восстановления ДНК и реакции на токсины, говорят эксперты.

После тщательного исследования, команда ученых сделала вывод, что нет доказательств какого-либо генетического влияния Чернобыльской зоны отчуждения на геномы этих червей. Проведенный анализ может помочь ученым выяснить, почему некоторые люди более восприимчивы к раку, чем другие.

"Мнения о том, как люди по-разному реагируют на агенты, повреждающие ДНК в окружающей среде, помогут нам иметь четкое представление о наших собственных факторах риска", – сказала руководительница проекта София Тинтори.

Ранее OBOZ.UA писал, что Чернобыльская зона пригодна не только для жизни черных лягушек-мутантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!