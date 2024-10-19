Сегодня мы продолжим тему ресурсов войны, потому что это очень важная тема.

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Хотя на войне любая тема важна. Да, их очень много тем, которые диктует нам наше черное настоящее. Какие-то новости, сообщения-расследования или аналитические доклады страшны, раздражительны, или на первый взгляд незначительны настолько, что на них не стоит на них обращать внимание, но все они пазли одной картины и мы должны их просматривать, чтобы видеть всю картину войны. Иначе мы не выиграем и не выживем.

Далее текст на языке оригинала

Як правило, суспільство більше цікавлять теми гарячої фази, тобто що відбувається на полі бою, полонені, обміни, руйнівні удари, які наші Герої завдають ворогу. Звісно, перемоги дають нам крила, тому інформація про перемоги сприймається на ура. Рутинність справ, життя на окупованих територіях або ж життя на росії не стільки цікавлять населення, як хотілось би. Шкода. Бо в них уся сіль війни.

Насправді, наші перемоги, точне попадання у місця зберігання зброї ворога, місця скупчення ворога, наша розвідка та дуже багато тихої, непомітної роботи, яка призводить до шалених та гарячих результатів складається саме з аналізу інформації від ворога чи з окупованих територій. Як поводить себе суспільство на росії та в ОРДЛО, що відбувається на окупованих територіях – це важливі питання війни.

Найменші зміни там, це ознака глобальних змін у стратегії війни. ОРДЛО та прикордоння росії це перше за все військова логістика. Тому використання росією ресурсу окупованих територій тема номер один.

Повторюсь, бо я вже писала про це: на жаль, росія дуже вдало використовує ресурс окупованих територій. Настав час звернути на це увагу. Взагалі, усі ресурси війни, мають велику цінність для аналітики та прогнозування, саме тому я так часто акцентую на них увагу.

Окупант завжди готуючись до нападу аналізує усе, що він може використати загарбавши територію. Саме так. Без задіяних зовнішніх ресурсів росія не може виграти війну, а тим більше вести довготривалі військові дії.

Прораховуючи окупацію, росія передбачала й усі витрати на утримання окупованих територій та зиск з них.

Спаскудження окупованих територій сміттям з росії… Що ж, маємо визнати, гарно використано ресурс окупованої землі, території, а також отримано непоганий суспільний дивіденд, бо ж ростовчани у захваті. Усе сміття з Ростовщини поїде на окуповані території Луганщини залишиться там, незважаючи будуть ці території окуповані чи звільнені.

Земля, найцінніший ресурс війни для окупанта. Найперше, що починають використовувати загарбники, це земля та люди. Це доведено ОРДЛО.

Земля, це територія, яку можна використовувати на свій розсуд. Наприклад, звезення відходів, розміщення зброї. А ще це ресурс для виготовлення продукції, якої дуже потребує росія. Бо перше, що вивозиться з окупованих територій, це зерно та інша сільськогосподарська продукція.

А ще, земля, це територія, тобто дороги, автомобільні, залізничні колії, які біжать й біжать, з’єднуючи міста та села. От саме про це ми поговоримо. Про використання землі для отримання сільськогосподарської продукції ми вже говорили, а ось про використання окупантом доріг та залізниці – ні. А варто! Варто, бо це найвикористовуваніший з ресурсів.

Скільки кілометрів доріг залишилися в окупації, мостів, залізничних колій? Хтось рахував? Робив аналіз цих артерій, вен, які зараз працюють на окупанта? А по ним зараз окупанти везуть зброю, солдатів, годують колаборантів, ці дороги зараз працюють на окупанта на повну й допомагають просуватися далі. Й інші дороги, які захопить окупант, також будуть працювати на нього.

У місті де я жила, нагадаю, це місто Довжанськ Луганської області, прикордоння з росією, є місто супутник, Вознесенівка (раніше Червонопартизанськ), біля нього єдине на Луганщині залізничне КПП "Червона могила". Це найбільша залізнична розв’язка, яка з’єднує заліз залізницю росії та України. Вона на цей час працює, й з 2014 року, з моменту окупації щодень по цій залізниці йдуть потяги зі зброєю, паливом, будівельними матеріалами. Це є ще один приклад використовування ресурсів окупованих територій. Ця залізнична артерія тягнеться з росії до Луганщини, з’єднує Луганщину з Донеччиною й тягнеться аж до Криму. Навантаження на неї зараз дуже велике, й 90 відсотків перевезень, це військові перевезення.

Це стосується й автомобільних доріг. Але, тут є нюанс. Якщо залізничні колії не потребують багато вкладень та утримуються колаборантами в гарному стані та не мають великих руйнувань, то ось автомобільні дороги ОРДЛО у поганому стані, потребують значних вкладень від окупанта та постійного обслуговування. Автомобільні дороги ОРДЛО це чорна діра, яка тягне з окупанта кошти. Але, як би там не було, вони працюють й теж є артеріями, по яким йде "кров" війни, забезпечуючи її життєдіяльність.

На цей час росія відбудувала великий автобан з Ростовщини до окупованого Мелітополя, який став найбільшою артерією для забезпечення військової логістики росії, бо має протяжність 372 км. Цією дорогою наразі перевозиться найбільша кількість військових вантажів. Після відкриття цієї траси, цінність Кримського моста дещо втрачається.

Варто знати, що росія відкрито планує подальше використання ресурсу окупованих територій, а це означає, що війна отримає додаткові ресурси.

На Ростовщині прийняли план продовження відбудови сухопутного коридору, автобану та залізниці, які об’єднають Ростов-на-Дону, пройде по окупованим територіям України, з’єднає Мелітополь, Маріуполь, Генічеськ, Джанкой, Керч й повернеться на Ростовщину. Цю трасу назвали символічно "новороссия", щоб трошки підкреслити вклад Донбасу в окупацію та війну. Це маніпулятивно-психологічний прийом для підтримки морального духу мешканців ОРДЛО.

Траса М-280 (також P-280) йде від кордону з Ростовською областю рф через Луганщину, Донеччину, проходить через Новоазовськ і входить до так званого Азовського кільця – швидкісного маршруту навколо Азовського моря, створюючи потужний автомобільний коридор до Криму.

Звісно, що 4 смуги зроблять військову логістику росіян більш якісною. Це погано.

Як погано й те, що окупант безкарно користується окупованими територіями, розбудовуючи свою інфраструктуру. Яке покарання він отримає? Чи зможемо ми це зупинити? Поки ці питання без відповіді. Але факт того, що окупант посилить свої логістичні позиції залишається фактом.

До речі ростовчани негативно сприйняли цю новину, бо росія вкладає гроші в окуповані території, тоді як дороги Ростовщини залишаються у небезпечному для водіїв стані. А ще, вже стабільно для носіїв "великого и могучего" при складанні мапи росіяни зробили купу помилок у назвах, як українських так й російських міст, що викликало ще більшу хвилю обурення російських платників податків.