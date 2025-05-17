Суд в оккупированном Луганске приговорил австралийца Дженкинса, который воевал в составе ВСУ, к 13 годам за решеткой: что известно

Во временно оккупированном войсками России Луганске устроили судилище над гражданином Австралии Оскаром Дженкинсом, который участвовал в боевых действиях на стороне Сил обороны Украины. Суд, подконтрольный Москве, приговорил австралийца к 13 годам колонии строгого режима по делу о наемничестве.

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Такое решение было принято так называемым "верховным судом" террористической псевдореспублики, созданной россиянами на Луганщине, "ЛНР". Об этом сообщают российские пропагандистские издания.

По версии "следствия", в феврале 2024 года Дженкинс прибыл из Мельбурна в Украину и заключил контракт с украинским Министерством обороны. Австралийца отправили в поселок Щурово Краматорского района Донецкой области.

"В период с марта по декабрь 2024 года Дженкинс участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих, за что ежемесячно получал вознаграждение в размере от 600 до 800 тысяч рублей", – утверждают в "прокуратуре" группировки.

Россияне утверждают, что мужчину задержали в декабре 2024 года.

Ранее распространялась информация, что Дженкинса якобы могли убить после захвата в плен противника. После этого власти Австралии потребовали от России объяснений и вызвали в МИД посла РФ.

В январе 2025-го появилось опровержение и заявления российской стороны, что австралиец жив.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко отмечал, что Россия хочет судить Оскара Дженкинса как "наемника", хотя он официально служил в 402 отдельном стрелковом батальоне в составе 66 ОМБр. По словам дипломата, Украина хочет спасти воина, который попал во вражеский плен.

Как писал OBOZ.UA, в РФ приговорили британца Джеймса Скотта Риса Андерсона к 19 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Защитник попал в плен во время боев в Курской области РФ.

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