Чем заменить дорогие удобрения для роз: домашние средства

Даже самые красивые розы не зацветут, если им не хватает питательных веществ. Не менее важно поддерживать здоровье корней, которые транспортируют эти питательные вещества по всему растению, вплоть до почек.

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Поэтому стоит использовать продукт, который улучшит условия функционирования корневой системы кустарника, пишет OBOZ.UA.

Картофельный крахмал – это почти чистый крахмал, природный углевод, полученный из картофеля. Он содержит много минералов и витаминов, полученных из картофеля, что поддерживает биоразнообразие почвы. Картофель является мощным источником калия, который способствует цветению роз.

В сочетании с почвенной влагой крахмал становится питательным веществом для полезных микроорганизмов, которые участвуют в разложении органического вещества и улучшают структуру почвы. Улучшенные условия в корневой зоне позволяют розам эффективнее поглощать воду и необходимые питательные вещества.

Все это особенно важно летом, когда кусты одновременно развивают новые побеги, листья и цветы. Мощная корневая система позволяет розам легче переносить периоды засухи и направлять больше энергии на развитие новых бутонов. Результатом являются многочисленные новые соцветия, которые дольше сохраняются.

Кондиционер из картофельного крахмала для роз

Приготовление этого домашнего кондиционера занимает буквально несколько минут. Добавьте 1 столовую ложку картофельного крахмала в литр отстоянной воды и тщательно перемешайте. Сразу же полейте розы этим раствором, непосредственно под корни. Повторяйте эту обработку раз в месяц.

Хотя удобрение на основе картофельного крахмала не является агрессивным химическим веществом, не переусердствуйте. Слишком частое его использование может привести к чрезмерному уплотнению почвы. Поэтому придерживайтесь эмпирического правила: применяйте его раз в месяц.

В сочетании с регулярным поливом, мульчированием и удалением отцветших цветов это поможет вам наслаждаться вашими розами до конца сезона.

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