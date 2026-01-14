Чем выше риск: в Минобороны объяснили, почему не все военнослужащие получают одинаковое денежное обеспечение
Денежное обеспечение военнослужащим начисляется по принципу: чем выше риск, тем больше вознаграждение. Поэтому основной причиной разницы в выплатах является уровень боевого риска и сложность выполняемых задач.
Министерство обороны разъяснило, из чего состоит ежемесячная выплата и как начисляются "боевые". В Минобороны назвали ключевые факторы, влияющие на размер денежного обеспечения.
Структура денежного обеспечения
Денежное обеспечение военнослужащих состоит из основных и дополнительных выплат.
На размер денежного обеспечения влияют :
Приближенность к линии фронта
Самые высокие выплаты получают военнослужащие, которые находятся непосредственно на "нуле" и участвуют в огневом контакте с врагом.
Квалификация и должность
Размер базового денежного обеспечения зависит от воинского звания, выслуги лет и тарифного разряда по занимаемой должности.
Специфика боевых задач.
Дополнительные вознаграждения начисляются за выполнение задач в составе органов военного управления, в зонах активных боевых действий, на объектах критической инфраструктуры.
Основные выплаты
Основные ежемесячные выплаты военнослужащий получает независимо от выполнения специфических боевых задач.
К ним относятся:
Должностной оклад, который зависит от штатной должности, которую занимает военный.
Оклад по воинскому званию – это фиксированная сумма за полученное звание (солдат, сержант, офицер и т.д.).
Надбавка за выслугу лет – процентная надбавка, растущая вместе со стажем службы (от 5% до 50% от суммы должностного оклада, оклада по воинскому званию и других надбавок).
Дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты
Эти выплаты зависят от специфики службы, квалификации и условий труда.
К ним относятся:
Надбавка за особенности прохождения службы, размер которой составляет не менее 65% от должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет.
Надбавка за службу в условиях режимных ограничений: допуск к государственной тайне.
Надбавка за квалификацию: классность.
Премия: ежемесячная выплата, которая зависит от личного вклада военного в общие результаты службы и соблюдения дисциплины.
Боевые выплаты – вознаграждение за участие в боевых действиях
Боевые выплаты являются отдельным видом дополнительного вознаграждения, который не входит в структуру основного обеспечения, а начисляется по факту выполнения задач.
Основные виды боевых выплат
100 000 грн – задачи на линии соприкосновения, огневое поражение
50 000 грн – органы военного управления
30 000 грн – боевые (специальные) задачи вне линии соприкосновения.
Бонус 70 000 грн – особое единовременное вознаграждение за каждые 30 дней выполнения задач "на нуле".
Социальная поддержка
Государство также предусмотрело ряд единовременных выплат и социальных гарантий для поддержки военного в различных жизненных ситуациях.
Помощь при подписании первого контракта
Она выплачивается единовременно после вступления в силу первого контракта и зависит от воинского звания:
- рядовой состав: 26 624 грн (8 прожиточных минимумов);
- сержантский состав: 29 952 грн (9 прожиточных минимумов);
- офицерский состав: 33 280 грн (10 прожиточных минимумов).
Ежегодная помощь для оздоровления
Так называемые "оздоровительные" выплачиваются раз в год в размере месячного денежного обеспечения.
Помощь для решения социально-бытовых вопросов
Она может выплачиваться раз в год по рапорту военнослужащего (при наличии соответствующего фонда).
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января 2026 года денежное обеспечение военных не изменилось. Вместе с тем сохранены все действующие доплаты.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!