Чем выше риск: в Минобороны объяснили, почему не все военнослужащие получают одинаковое денежное обеспечение

Денежное обеспечение военнослужащим начисляется по принципу: чем выше риск, тем больше вознаграждение. Поэтому основной причиной разницы в выплатах является уровень боевого риска и сложность выполняемых задач.

Министерство обороны разъяснило, из чего состоит ежемесячная выплата и как начисляются "боевые". В Минобороны назвали ключевые факторы, влияющие на размер денежного обеспечения.

Структура денежного обеспечения

Денежное обеспечение военнослужащих состоит из основных и дополнительных выплат.

На размер денежного обеспечения влияют :

Приближенность к линии фронта

Самые высокие выплаты получают военнослужащие, которые находятся непосредственно на "нуле" и участвуют в огневом контакте с врагом.

Квалификация и должность

Размер базового денежного обеспечения зависит от воинского звания, выслуги лет и тарифного разряда по занимаемой должности.

Специфика боевых задач.

Дополнительные вознаграждения начисляются за выполнение задач в составе органов военного управления, в зонах активных боевых действий, на объектах критической инфраструктуры.

Основные выплаты

Основные ежемесячные выплаты военнослужащий получает независимо от выполнения специфических боевых задач.

К ним относятся:

Должностной оклад, который зависит от штатной должности, которую занимает военный.

Оклад по воинскому званию – это фиксированная сумма за полученное звание (солдат, сержант, офицер и т.д.).

Надбавка за выслугу лет – процентная надбавка, растущая вместе со стажем службы (от 5% до 50% от суммы должностного оклада, оклада по воинскому званию и других надбавок).

Дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты

Эти выплаты зависят от специфики службы, квалификации и условий труда.

К ним относятся:

Надбавка за особенности прохождения службы, размер которой составляет не менее 65% от должностного оклада, оклада по званию и надбавки за выслугу лет.

Надбавка за службу в условиях режимных ограничений: допуск к государственной тайне.

Надбавка за квалификацию: классность.

Премия: ежемесячная выплата, которая зависит от личного вклада военного в общие результаты службы и соблюдения дисциплины.

Боевые выплаты – вознаграждение за участие в боевых действиях

Боевые выплаты являются отдельным видом дополнительного вознаграждения, который не входит в структуру основного обеспечения, а начисляется по факту выполнения задач.

Основные виды боевых выплат

100 000 грн – задачи на линии соприкосновения, огневое поражение

50 000 грн – органы военного управления

30 000 грн – боевые (специальные) задачи вне линии соприкосновения.

Бонус 70 000 грн – особое единовременное вознаграждение за каждые 30 дней выполнения задач "на нуле".

Социальная поддержка

Государство также предусмотрело ряд единовременных выплат и социальных гарантий для поддержки военного в различных жизненных ситуациях.

Помощь при подписании первого контракта

Она выплачивается единовременно после вступления в силу первого контракта и зависит от воинского звания:

- рядовой состав: 26 624 грн (8 прожиточных минимумов);

- сержантский состав: 29 952 грн (9 прожиточных минимумов);

- офицерский состав: 33 280 грн (10 прожиточных минимумов).

Ежегодная помощь для оздоровления

Так называемые "оздоровительные" выплачиваются раз в год в размере месячного денежного обеспечения.

Помощь для решения социально-бытовых вопросов

Она может выплачиваться раз в год по рапорту военнослужащего (при наличии соответствующего фонда).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 января 2026 года денежное обеспечение военных не изменилось. Вместе с тем сохранены все действующие доплаты.

