Чем поливать растения в саду, чтобы они не увядали: добавьте в воду один ингредиент

Жаркая погода ставит перед садоводами постоянную задачу – как предотвратить увядание растений при повышении температуры. Пришло время пересмотреть свои стратегии полива, особенно в отношении ценных растений в горшках и контейнерах для патио.

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Вейн Делани, специалист по выращиванию грибов в компании Monotub, предполагает, что вода с грибами может стать секретным решением, которое поможет вашим растениям процветать в жаркую погоду, пишет Express.

Приготовить её довольно просто, говорит он. Просто возьмите горсть любых съедобных грибов, измельчите их и дайте настояться в лейке целый день. После захода солнца полейте корни ваших уличных растений или контейнеры водой с грибами.

Независимо от того, сухие они или свежие, грибы – это природные губки, которые на 85–90 % состоят из воды.

Когда грибы помещают в воду лейки, они действуют как "гидратационная капсула". Это означает, что вода, настоянная на грибах, медленно попадает в почву, уменьшая испарение в часы пиковой жары.

Но преимущества выходят далеко за рамки простого увлажнения. Грибы богаты питательными веществами, включая калий, селен, магний и фосфор.

Эти полезные соединения проникают в воду, образуя нежный тоник, который восполняет необходимые минералы, в которых растения отчаянно нуждаются в жаркие периоды, позволяя при этом избежать потенциального вреда, наносимого более агрессивными удобрениями.

Полив почвы водой, настоянной на грибах, вносит мицелий – сложную сеть грибных нитей, которые функционируют подобно корням.

Замачивание грибов в воде высвобождает вещества из овощей в жидкость. Когда этот раствор наносится на почву, он стимулирует активность грибов, помогая почве удерживать влагу и облегчая её поглощение растениями.

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