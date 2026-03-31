Чем полить газон, чтобы он стал зеленее: натуральное средство

Яркий и здоровый газон будет главным приоритетом для многих садоводов в этом месяце, поскольку весна уже в самом разгаре. Однако, превращение вашего тусклого газона в яркую, пышную траву обычно требует вмешательства.

После длительного периода замедленного роста в течение холодного времени года вашему газону нужен уход. Эксперты по садоводству поделились ключевым продуктом, который считается натуральным грунтоулучшителем для вашего газона, не только улучшает цвет, но и помогает бороться с мхом и сорняками – известью, пишет Express.

Садовая известь – это продукт, который снижает кислотность почвы, создавая "благоприятные условия для травы" и "более неблагоприятную почву для мха и сорняков".

Без правильного баланса pH даже самые ухоженные газоны могут иметь трудности с ростом, поскольку чрезмерная кислотность может препятствовать траве эффективно поглощать питательные вещества.

"Добавление извести в почву также может помочь вашему существующему газону эффективнее поглощать питательные вещества, улучшая насыщенный зеленый цвет вашего здорового газона", – рассказали эксперты.

По их словам, здоровая трава зависит от постоянного наличия жизненно важных питательных веществ, таких как азот для роста, фосфор для развития корней и калий для борьбы с болезнями. Однако кислая почва может задерживать эти питательные вещества, делая их недоступными.

Знание того, когда вносить известь на газон, имеет решающее значение для достижения оптимальных результатов. Лучшее время – весна и осень, когда почва остается влажной, а погода приятно мягкая.

Ранее OBOZ.UA рассказывало том, чем лучше подкормить газон.

