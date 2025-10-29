Чем подкормить розы на зиму: советы для новичков
Осенний период – удачное время для подкормки растений в саду. Но очень важно правильно выбирать удобрения. Скажем, если вы неудачно подкормите розы, можете не только ослабить их цветение в следующем сезоне, но и нанести им непоправимый вред.
Как правильно подкармливать розы осенью, разбиралось издание "На пенсии". Его эксперты посоветовали хорошие средства и для тех, кто пользуется минеральными удобрениями, и для любителей органики.
Зачем розам осенняя подкормка
С приходом осенних холодов розы постепенно переходят в состояние покоя: замедляются их жизненные процессы, опадают листья, останавливается рост молодых побегов. Однако неустойчивая осенняя погода – резкие колебания температур, теплые дни и заморозки ночью – может нарушить этот естественный переход к зиме.
Чтобы кусты без проблем пережили холодный сезон, стоит помочь им подготовиться. Для этого нужно обратить внимание на такие нюансы:
- фосфорно-калийные удобрения помогут укрепить корни;
- от азота стоит отказаться вообще – он провоцирует рост растений, что осенью неуместно и даже опасно;
- почву возле роз стоит замульчировать, а основание кустов окучить;
- недозрелые и поврежденные побеги удаляют и у растений обустраивают укрытие на случай сильных морозов.
Чем подкормить розы осенью
В этот период растениям нужны соединения с высоким содержанием калия и фосфора – они помогают окрепнуть корням, а побегам вызреть и накопить ресурсы перед холодами. Если вы отдаете предпочтение минеральным средствам, вот самые практичные варианты:
- суперфосфат (15 г) и монофосфат калия (17 г) разведите в 10 литрах воды;
- 10 г сернокислого калия, 25 г суперфосфата и 2,5 г борной кислоты используйте также на 10 л воды.
Независимо от того, какой раствор вы выберете, вливайте под каждый куст примерно 1 литр готовой подкормки. Оптимальное время – октябрь и теплые дни ноября, когда дневные температуры держатся около +5 °C.
Сторонникам натурального ухода пригодится компост с добавлением древесной золы. Такая смесь обогащает почву микроэлементами, обеспечивает достаточное количество калия и одновременно утепляет корневую систему.
А еще есть простой и экологичный вариант – банановая кожура. В ней содержатся природные источники калия и фосфора. Достаточно измельчить кожуру и прикопать ее под куст – и розы получат дополнительное питание без "химии".
