Можно ли оставить луковицы цветов в горшках на зиму: как их хранить

Не все садовые растения могут зимовать в открытом грунте, даже если речь идет о многолетних цветах. Растения, корневая система которых имеет луковицы или клубни требуют правильной подготовки к зиме, которая порой предусматривает выкапывание и хранение в помещении.

Видео дня

Как правильно обращаться с лилиями, георгинами, каллами и бегониями, рассказал блог "Яскрава клумба". Все они имеют разную устойчивость к холоду и особенности хранения. Именно поэтому важно знать, как правильно обращаться с каждой из них, чтобы не потерять посадочный материал до весны.

Лилии

Теоретически лилии, которые растут не на клумбе, а в контейнерах, можно оставить так и на зиму. Но это довольно рискованно. В открытом грунте луковицы защищены слоем земли, который дольше держит тепло, а в горшке этой защиты нет. Мороз даже в пределах -5...-7 °С может уничтожить посадки.

Самый безопасный вариант – перенести горшки в прохладное помещение. Оно не должно тщательно отапливаться, но при этом и не должно промерзать. Это может быть подвал, погреб, гараж или неотапливаемая веранда, где температура стабильно держится в пределах +2...+6 °С. В таких условиях лилии сохраняются в состоянии покоя, а весной хорошо возобновляют рост.

Если же нет возможности занести горшки в помещение, их можно прикопать в землю и тщательно утеплить торфом, мульчей или сухими листьями. Однако даже при таком варианте риск вымерзания остается. Следовательно, в случае с лилиями лучше всего обрезать стебли после отмирания, прекратить полив и поставить горшки с луковицами в прохладное место, где они спокойно дождутся весны.

Каллы

Каллы имеют не классические луковицы, а клубневидные корневища. Их зимовка зависит от того, где именно они росли. Если каллы высаживали в саду или в контейнере под открытым небом, их обязательно нужно выкопать. После того как листья пожелтеют, клубни аккуратно вынимают из земли, очищают, удаляют поврежденные участки, просушивают несколько дней и помещают на хранение в прохладное сухое место при температуре +5...+8 °С. Для предотвращения пересыхания клубни пересыпают опилками, песком или торфом и кладут в бумажные пакеты или ящики.

Если же каллы растут в помещении как комнатные растения, выкапывать их не нужно. После завершения цветения растениям постепенно уменьшают полив. Когда листья отмирают, растение оставляют отдыхать в прохладном помещении (+10...+12 °С). Поливать каллы начинают, когда весной у них начинают отрастать новые листья.

Георгины

Георгины совершенно не переносят морозов. Их клубни очень нежные, и даже короткое промерзание почвы приводит к гибели всего растения. Поэтому оставлять эти цветы зимовать на улице нельзя.

Чтобы георгина достигла состояния зимнего покоя, нужно дождаться первых легких заморозков. После этого листья цветка темнеют и наступает время выкапывать клубни. Из открытого грунта их нужно доставать аккуратно. Если цветы росли в контейнерах, их просто вынимают вместе с комом земли, очищают, обрезают стебли, просушивают несколько дней и переносят в прохладное место (подвал, погреб).

Хранить георгины удобно в картонных коробках или пластиковых контейнерах, пересыпав субстратом – торфом, вермикулитом или опилками. Важно несколько раз за зиму проверять клубни: пересушенные слегка опрыскивают водой, чтобы не сморщились.

Некоторые оставляют георгины зимовать прямо в контейнерах. Но так стоит делать, только если есть возможность держать их в сухом прохладном помещении – например, в подвале, на утепленном балконе или в гараже. Главное – ни в коем случае не допускать промерзания почвы. Таким образом, георгины в горшках можно сохранить до весны.

Бегонии

Клубневые бегонии прекрасно растут в кашпо, подвесных контейнерах и балконных ящиках. Но они совершенно не выдерживают холода. Поэтому, если растение летом стояло на улице, его обязательно надо занести перед морозами.

Когда листья бегонии осенью начинают желтеть, полив постепенно уменьшают, стебли срезают, оставляя 2–3 см над клубнем. Далее горшки переносят в сухое прохладное помещение. Хранить клубни в таком случае можно двумя способами: либо вынуть их из почвы, очистить и просушить, либо оставить в горшке, удалив большую часть земли.

Оптимальная температура хранения клубней бегонии – +8...+12 °С. При таких условиях они хорошо чувствуют себя в сухом торфе, опилках или просто в горшках без полива. Важно лишь, чтобы место не промерзало зимой. Даже короткое воздействие мороза будет губительным для корней растения. Именно поэтому зимовать оно может исключительно в помещении. Поэтому если вы выращивали клубневые бегонии в кашпо, балконных ящиках или горшках под открытым небом, обязательно занесите их в дом или подвал. Это гарантия, что весной они снова порадуют пышным цветением.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно защитить растения в саду от морозов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.