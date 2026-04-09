Чем подкормить помидоры в апреле, чтобы они дали хороший урожай: неожиданный продукт

Помидоры – очень прихотливые растения, и без должного ухода и своевременной подкормки они точно не выживут. Апрель – именно то время, когда надо позаботиться об этом.

Видео дня

Шейн Гензиук, эксперт и основатель Ground to Ground, говорит, что существует невероятно простой метод стимулирования роста стеблей помидоров, который не будет стоить вам ни копейки, пишет Express.

"Вы можете получить пышные и красивые растения помидоров, используя полностью натуральные ингредиенты, которые можно найти дома. А именно, кофейную гущу", – объяснил специалист.

По его словам, использованная кофейная гуща является одним из лучших удобрений. Почва, содержащая питательные вещества, поддерживающие здоровье растений, кислоты и азот, станет идеальной средой обитания для этого замечательного красного плода.

Кофейная гуща как раз имеет высокое содержание азота, питательного вещества, необходимого для стимулирования развития листьев. Также она поможет сделать почву немного кислым, создавая лучшую среду для выращивания крепких помидоров.

Однако, одним из главных преимуществ кофейной гущи является ее функция как естественного средства отпугивания вредителей, поскольку ее сильный, горький аромат и кислотная природа известны тем, что предотвращают поедание слизнями ваших помидоров.

Сколько кофейной гущи нужно для подкормки помидоров

Добавление слишком большого количества кофейной гущи может привести к чрезмерному удобрению помидоров и перегрузке их азотом, что повлечет за собой чрезмерный рост листьев.

Это приведет к получению помидоров с перекошенной основой и невероятно толстыми стеблями, но они дадут очень мало плодов в течение летних месяцев.

Вместо этого вам нужно от полстакана до одного стакана использованной кофейной гущи на каждое растение помидора, чтобы они получили необходимые питательные вещества. Гораздо лучше добавить немного и быть осторожным, чем применять слишком много.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.