Чем подкормить орхидеи для лучшего цветения: 4 натуральных удобрения

Орхидеи – изысканные комнатные растения, которые способны украсить интерьер благодаря своим ярким и изящным цветам. Однако, чтобы они радовали пышным и регулярным цветением, им нужна правильная подкормка.

Химические удобрения можно заменить простыми средствами, которые легко найти дома. Эксперты рассказали о проверенных натуральных удобрениях, которые помогут стимулировать рост и цветение орхидей.

Яичные скорлупы

Скорлупа содержит калий и кальций, которые способствуют развитию крепких листьев и цветоносов. Есть два способа использования:

Настой: измельчите скорлупу, залейте водой, прокипятите и оставьте настаиваться 8 часов. Процедите и используйте для полива.

Сухой метод: мелко растолченную скорлупу можно посыпать непосредственно на субстрат.

Вода после варки риса или картофеля

Эта жидкость содержит полезные микроэлементы, в частности калий и фосфор. Важно: вода не должна быть соленой.

После приготовления риса или картофеля остудите воду и используйте ее для полива. Дополнительно можно положить в горшок мелкие кусочки сырого картофеля с кожурой.

Молоко

Нежирное молоко – источник кальция и белков, необходимых для роста орхидей. Оно также имеет легкие противогрибковые свойства.

Смешайте остатки молока в пакете с водой и полейте растение.

Для профилактики болезней используйте раствор в пропорции 1:4 (молоко и вода) раз в 2–4 недели.

Важно: не злоупотребляйте, иначе появится неприятный запах.

Зеленый чай

Благодаря содержанию азота зеленый чай подпитывает орхидеи и стимулирует цветение.

Откройте использованный пакетик чая и высыпьте содержимое на почву.

Проводите такую подкормку примерно раз в месяц в весенне-летний период.

Дополнительные натуральные средства

Кроме этих удобрений, можно применять соль Эпсома (источник магния), банановые корки (калий и азот), а также кофейную гущу. Все эти компоненты доступны и безопасны, если правильно дозировать.

Использование натуральных удобрений – это простой и безопасный способ поддержать красоту растений, не тратя лишних средств на специальные химические средства.

