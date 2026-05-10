Чем подкормить клубнику, чтобы была сладкой: советы для дачников

Иногда клубника растет большой, но кисловатой. На самом деле сладость ягод зависит не только от сорта, но и от условий выращивания: количества солнца, качества почвы и правильного питания.

Если обеспечить клубнике все необходимое, она отблагодарит ароматными и вкусными ягодами. Главную роль в накоплении сахаров играет калий, а также достаточное количество солнечного света.

Эксперты предоставили самые эффективные рекомендации, которые помогут получить по-настоящему сладкую клубнику на вашем участке.

Как вырастить сладкую клубнику

Клубника очень любит солнце. Чем больше прямого солнечного света получают растения, тем слаще будут ягоды.

Старайтесь размещать грядки на открытых, хорошо освещенных местах. Если кусты растут густо или в тени, вкус ягод заметно ухудшается. По необходимости удаляйте часть старых листьев (до 1/3), чтобы плоды лучше освещались.

Какая почва нужна для сладкой клубники

Наилучший вкус ягод получают растения, выращенные в открытом грунте, а не в горшках. Оптимальный грунт – слабокислый (pH 5,5–6,8), плодородный, хорошо дренированный, желательно с добавлением компоста или перегноя. Если выращиваете в контейнерах, добавляйте в субстрат суглинок – это значительно улучшает вкусовые качества.

Чем подкармливать клубнику для повышения сладости

Чтобы ягоды набирали больше сахара, растениям необходима калийная подкормка. Лучше всего работают удобрения для томатов или специальные калийные комплексы.

Схема подкормки:

Первое внесение – сразу после начала цветения;

Второе – через 2 недели;

Третье – еще через 2 недели.

Регулярная подкормка калийными удобрениями помогает плодам стать не только крупнее, но и намного слаще.

Дополнительные советы

Выберите правильный сорт(вечноплодные или июньские сорта обычно вкуснее). Не допускайте загущения посадок. Во время холодной и дождливой погоды компенсируйте недостаток солнца, если возможно. Мульчируйте грядки соломой или скошенной травой – это сохраняет влагу и уменьшает контакт ягод с землей.

Когда собирать клубнику

Собирайте ягоды только полностью спелыми – глубокого красного цвета. Самые сладкие плоды получаются, если срывать их утром, в сухую погоду.

После сбора сразу охлаждайте, поскольку клубника быстро теряет сахар при комнатной температуре.

