Чем подкормить арбузы в июле: они будут очень сладкими

В июле арбузы лучше всего подкармливать калием и фосфором. Именно эти элементы помогают плодам наливаться, накапливать сахара и становиться слаще. Хорошо подойдут древесная зола, сульфат калия, гумат калия или готовые фосфорно-калийные удобрения.

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Июль – важный период для арбузов, ведь именно в это время активно растут и созревают плоды. Если растению не хватает питательных веществ, арбузы могут получиться мелкими, водянистыми или не такими сладкими. OBOZ.UA рассказывает, что подкормка в середине лета должна быть правильной и умеренной.

Древесная зола для сладких арбузов

Один из самых простых вариантов – древесная зола. Она содержит калий, фосфор и микроэлементы, которые нужны арбузам во время плодоношения.

Для подкормки стакан золы можно развести в 10 литрах воды, настоять несколько часов и полить растения у корня. Делать это нужно на влажной земле, после полива или дождя.

Сульфат калия для лучшего вкуса

Также хорошо работает сульфат калия. Это удобрение помогает плодам накапливать сахара и улучшает вкус мякоти.

Его используют в соответствии с инструкцией на упаковке, не превышая дозировку. Избыток удобрений не сделает арбузы слаще быстрее, а может только навредить растению.

Гумат калия в жару

Для поддержания растений в жаркую погоду можно применить гумат калия. Он помогает арбузам лучше усваивать питательные вещества и легче переносить стрессовые условия.

Такая подкормка особенно полезна, если жара длится долго, почва быстро пересыхает или растения выглядят ослабленными.

Как часто подкармливать арбузы

Подкармливать арбузы в июле следует примерно раз в 10–14 дней. Удобрения вносят только после полива или дождя, чтобы не повредить корни.

Лучшее время для процедуры – утро или вечер, когда нет сильной жары.

Чего лучше не делать

В июле не стоит злоупотреблять азотными удобрениями. Они стимулируют рост листьев и побегов, но могут ухудшить вкус плодов. Из-за избытка азота арбузы часто дольше созревают и становятся менее сладкими. Поэтому в период наливания плодов основной акцент нужно делать именно на калий и фосфор.

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